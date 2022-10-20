Защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО) — это сооружения, которые предназначены для защиты людей от опасности, возникшей ввиду обстрелов или ядерной угрозы. ЗС также применяются при возникновении ЧС природного характера.
Виды сооружений:
Некоторые ЗС имеют несколько назначений и при отсутствии ЧС используются в качестве гардеробных, душевых, торговых помещений, спортивных залов и т. д. В качестве убежища может использоваться подземный переход или метро. Отдельно выделяют специальные укрытия, которые постоянно готовы к приему людей.
Укрытия могут быть встроенными или отдельно стоящими. Встроенные находятся в подвалах построек и считаются наиболее распространенными. Их преимущество в том, что ими удобно пользоваться и они достаточно экономичны в строительстве. Отдельно стоящие сооружения находятся, как правило, на территории заводов Новосибирска, в больницах и т. д.
Убежища могут быть для длительного укрытия, есть также ЗС, где можно находиться непродолжительный период времени. Ко вторым относят те, которые которые были построены незадолго до ЧС.
Считается, что современные системы предупреждения дают возможность начать оповещение как минимум за полчаса. Однако при использовании ракет средней дальности об атаке становится известно за несколько минут до поражения. После оповещения нужно отправиться к бомбоубежищу или в метро, подвал дома.
При нахождении во время удара на улице человеку следует упасть лицом вниз и накрыть голову рюкзаком или капюшоном. Можно укрыться в ближайшем здании или за углом строения. Рекомендуется избегать зданий с большой площадью остекления.
Если перед началом атаки человек находится в квартире, желательно закрыть окна плотными одеялами или шторами, закрыть все двери и герметизировать щели, вентиляционные отверстия, чтобы через них в убежище не попала радиоактивная пыль.
Как спастись от радиации:
Чтобы заранее уточнить, где располагаются бомбоубежища в Новосибирске или другом российском регионе, можно обратиться в местные учебно-консультационные пункты по ГО и ЧС.
Укрытия часто находятся в режимных организациях и больницах, торговых центрах. О расположении ближайшего укрытия в случае опасности дается информация по радио или телевидению.
Всего в укрытии присутствует несколько помещений. К основным относят те, где располагаются укрываемые. К вспомогательным помещениям относят камеры для вентиляции и санузлы, электростанции и входы, выходы.
Входы находятся в противоположных сторонах укрытия. Защита от отравляющих компонентов обеспечивается устройством на входах тамбуров. Двери должны иметь прокладки из резины, чтобы максимально плотно прижиматься к стене.
В убежище должен быть аварийный запас воды и продуктов питания. Требуется наличие баков с технической водой и емкостей для отходов. К необходимому внутреннему оборудованию относят средства подачи воздуха и фильтры, емкости для мусора, осветительные приборы.
При первых звуках снарядов, находясь на улице, нужно падать лицом вниз. Расположение следует менять только в крайнем случае. Чтобы избежать контузии от удара, нужно закрыть уши руками и открыть рот. Важно беречь глаза, чтобы избежать попадания пыли.
Наиболее безопасные места при обстреле — близкие к поверхности земли. Подземные переходы и углубления, подвалы, люки коллекторов и канавы подойдут для временного укрытия. Не рекомендуется прятаться у стен зданий, так как есть риск получить ранения осколками кирпичей или бетона, вероятен завал здания.
Не следует прятаться возле стеклянных витрин, рядом с окнами, так как осколки могут поранить. Не рекомендуется прятаться под машиной или за ней, так как она не сможет защитить от осколков.
Относительно безопасным местом для укрытия является дом. Лучше всего прятаться в коридоре или ванной комнате, другом помещении без окон, где хотя бы одна стена является несущей. Оконные проемы заблаговременно по возможности нужно заложить мешками с землей или заклеить, накрыть плотной тканью. Окна можно закрыть шкафами. При обстреле нужно сесть возле несущей стены и по возможности закрыться толстым одеялом. Оно поможет защититься от каменной крошки.
По информации СМИ, в Новосибирске находится около 1000 убежищ. Здесь есть укрытие под мясоконсервным комбинатом, который считается одним из лучших сохранившихся на настоящий момент. В городе присутствуют укрытия от радиации. Они находились под домами, и в них могли разместиться более 1000 человек.
Карту бомбоубежищ в Новосибирске можно найти на сайте yandex.ru.
Неправильные действия и паника могут привести к жертвам в экстренных ситуациях. При появлении опасности артобстрела или авиаудара требуется держаться как можно дальше от аэродромов и военных баз, железнодорожных узлов, крупных промышленных комплексов.
При ЧС нужно включить радиоприемник и слушать уведомления, строго следовать им. При угрозе обстрела или ядерного удара срабатывает система ПВО, через громкоговоритель можно прослушать объявление. В нем говорится о пункте сбора для эвакуации, проговариваются адреса ближайших убежищ.
Все ЗС ГО являются закрытыми. На каждое укрытие делается несколько комплектов ключей. Они хранятся у коменданта ЗС ГО, в местах с круглосуточным доступом к ключам.
На предприятиях и заводах комплект ключей находится у ответственных дежурных и начальников смен, на проходных с круглосуточным дежурством. В жилых зданиях ключи можно найти у дежурных диспетчеров.
Тревожный чемоданчик представляет собой необходимый набор предметов, который потребуется для эвакуации из опасной зоны или нахождения в убежище некоторое время. Он может потребоваться в случае ядерной угрозы, при пожаре, техногенной катастрофе и т. д.
Для сборки рекомендуется использовать спортивную сумку или рюкзак из непромокаемой ткани. Все предметы желательно положить в отдельные пакеты из целлофана, а документы — в непромокаемые папки.
С собой потребуется взять документы и их копии, желательно, чтобы они были заверены нотариально. Важно взять с собой контактную информацию близких, чтобы при необходимости восстановить связь. К документам следует положить дубликаты ключей и наличные деньги, а также банковские пластиковые карты.
В экстремальных условиях может потребоваться карта местности, компас. Помимо этого, при себе лучше иметь зажигалку и спички. Для связи лучше положить с собой дополнительно кнопочный рабочий телефон, который может долго держать заряд.
При себе требуется иметь запас продуктов с долгим сроком хранения, чистую воду. Кроме того, потребуется чистый комплект нижнего белья и теплых вещей для каждого члена семьи.