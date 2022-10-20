Относительно безопасным местом для укрытия является дом. Лучше всего прятаться в коридоре или ванной комнате, другом помещении без окон, где хотя бы одна стена является несущей. Оконные проемы заблаговременно по возможности нужно заложить мешками с землей или заклеить, накрыть плотной тканью. Окна можно закрыть шкафами. При обстреле нужно сесть возле несущей стены и по возможности закрыться толстым одеялом. Оно поможет защититься от каменной крошки.