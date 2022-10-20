Мобилизованные новосибирцы попали из миномета в цель на расстоянии 1,5 км

На странице министерства обороны РФ в соцсетях опубликовано видео подготовки жителей Новосибирской и Оренбуржской областей, призванных в рамках частичной мобилизации.
На кадрах демонстрируется, как бойцов учат “оказывать доврачебную помощь при ранениях различной степени тяжести, применять обезболивающие и противошоковые препараты, гемостатические и противоожоговые средства”.
Также показана огневая подготовка. Военнослужащие выполняют боевые стрельбы из миномета 2Б11, “поражают цели на расстоянии от 700 до 1500 метров, а также отрабатывают нормативы по смене позиций”.
Ранее в Новосибирске проводили мобилизованных в зону проведения спецоперации. Митинг прошел в четверг, 20 октября, на территории Новосибирского высшего военного командного училища.