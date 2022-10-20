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Мобилизованные новосибирцы попали из миномета в цель на расстоянии 1,5 км

Сегодня, 11:18
Фото: Минобороны РФ / Страница Минобороны России во "ВКонтакте"
Военнослужащие выполняют боевые стрельбы из миномета 2Б11

Мобилизованные новосибирцы отличились в ходе боевых стрельб из минометов

Мобилизованные новосибирцы и оренбуржцы в ходе подготовки к участию в СВО на Украине отрабатывают оказание первой медицинской помощи и выполняют боевые стрельбы из минометов.
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СВО

На странице министерства обороны РФ в соцсетях опубликовано видео подготовки жителей Новосибирской и Оренбуржской областей, призванных в рамках частичной мобилизации.

На кадрах демонстрируется, как бойцов учат “оказывать доврачебную помощь при ранениях различной степени тяжести, применять обезболивающие и противошоковые препараты, гемостатические и противоожоговые средства”.

Также показана огневая подготовка. Военнослужащие выполняют боевые стрельбы из миномета 2Б11, “поражают цели на расстоянии от 700 до 1500 метров, а также отрабатывают нормативы по смене позиций”.

Ранее в Новосибирске проводили мобилизованных в зону проведения спецоперации. Митинг прошел в четверг, 20 октября, на территории Новосибирского высшего военного командного училища.

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