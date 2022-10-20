Новое кафе вместо снесенного «цветка» откроют в Нарымском сквере Новосибирска

Городское управление по благоустройству общественных пространств планирует установить новое кафе. Постройку разместят со стороны улицы Советской – в той зоне, где этим летом демонтировали незаконный объект, похожий на цветок.
Решение о демонтаже «стекляшки» вынес Арбитражный суд, а иск подал Горзеленхоз. Снесли старое здание из-за того, что владельцы установили его самовольно и не обладали на это никакими правами.
Представители общепита могут подать заявки для участия в конкурсе. Их принимают до 5 ноября на официальном сайте управления.
Напомним, что новую концепцию парка придумывают в Академгородке. Рабочее название парка - «Чербузы». Наименование придумали в честь малой реки.