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Новое кафе вместо снесенного «цветка» откроют в Нарымском сквере Новосибирска

Сегодня, 08:45
Фото: 1MI
Старое помещение снесли в конце лета-2022
В Нарымском сквере Новосибирска установят новое кафе вместо снесенной «стекляшки», конкурс на размещение объявил «Горзеленхоз».

Городское управление по благоустройству общественных пространств планирует установить новое кафе. Постройку разместят со стороны улицы Советской – в той зоне, где этим летом демонтировали незаконный объект, похожий на цветок.

Решение о демонтаже «стекляшки» вынес Арбитражный суд, а иск подал Горзеленхоз. Снесли старое здание из-за того, что владельцы установили его самовольно и не обладали на это никакими правами.

Представители общепита могут подать заявки для участия в конкурсе. Их принимают до 5 ноября на официальном сайте управления.

Напомним, что новую концепцию парка придумывают в Академгородке. Рабочее название парка - «Чербузы». Наименование придумали в честь малой реки.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Экология#Новосибирск#2022
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