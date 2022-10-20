Новую концепцию парка придумывают в Академгородке

Напомним, что в Новосибирске близится к завершению реконструкция проспекта Маркса. Там уже уложен асфальт, обновлена тротуарная плитка и даже появилась велосипедная дорожка. Большие изменения и в визуальной части: стало меньше рекламы, убраны нелепые киоски. Теперь открылся вид на площадь и памятник Александру Покрышкину. Все работы обошлись в 260 млн рублей.