Новую концепцию парка придумывают в Академгородке

Городской департамент культуры и строительная компания «Д54» придумывают концепцию парка в микрорайоне Щ. Разработчики идеи приглашают новосибирцев пройти онлайн-опрос. Рабочее название парка - «Чербузы». Наименование придумали в честь малой реки.
«Территория будущего парка проходит транзитно через весь микрорайон Щ от станции Сеятель до ул. Кутателадзе, захватывает зону бывшей железной дороги и смежные земельные участки, а также пойму ручья Чербузы. Общая площадь территории достигла 13 га», — уточнили в «Зеленом Новосибирске».
Принять участие в опросе можно до 10 ноября. Также желающие могут прислать предложения по развитию территории.
Напомним, что в Новосибирске близится к завершению реконструкция проспекта Маркса. Там уже уложен асфальт, обновлена тротуарная плитка и даже появилась велосипедная дорожка. Большие изменения и в визуальной части: стало меньше рекламы, убраны нелепые киоски. Теперь открылся вид на площадь и памятник Александру Покрышкину. Все работы обошлись в 260 млн рублей.