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Облик нового парка в Академгородке могут определить новосибирцы

Сегодня, 02:46
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации

Новую концепцию парка придумывают в Академгородке

В Академгородке начали разрабатывать новую концепцию парка, о чем сообщает «Зеленый Новосибирск».

Городской департамент культуры и строительная компания «Д54» придумывают концепцию парка в микрорайоне Щ. Разработчики идеи приглашают новосибирцев пройти онлайн-опрос. Рабочее название парка - «Чербузы». Наименование придумали в честь малой реки.

«Территория будущего парка проходит транзитно через весь микрорайон Щ от станции Сеятель до ул. Кутателадзе, захватывает зону бывшей железной дороги и смежные земельные участки, а также пойму ручья Чербузы. Общая площадь территории достигла 13 га», — уточнили в «Зеленом Новосибирске».

Принять участие в опросе можно до 10 ноября. Также желающие могут прислать предложения по развитию территории.

Напомним, что в Новосибирске близится к завершению реконструкция проспекта Маркса. Там уже уложен асфальт, обновлена тротуарная плитка и даже появилась велосипедная дорожка.  Большие изменения и в визуальной части: стало меньше рекламы, убраны нелепые киоски. Теперь открылся вид на площадь и памятник Александру Покрышкину. Все работы обошлись в 260 млн рублей.

 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022#Парк
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