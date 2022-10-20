Отец насмерть сбил своего ребенка на «ГАЗели» в Новосибирске – его будут судить

Напомним, ранее стали известны подробности этого шокирующего инцидента. Оказалось, что сибиряк в этот день был пьян. Знакомые семьи убеждены в несчастном случае. Тогда на отца возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.