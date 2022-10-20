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Отец насмерть сбил своего ребенка на «ГАЗели» в Новосибирске – его будут судить

Сегодня, 06:08
Фото: 1MI

В Новосибирске задавивший ребенка на «ГАЗели» отец получит срок

В Новосибирске дошло до суда дело мужчины, который сбил собственного ребенка, о чем сообщается на сайте Октябрьского районного суда.

По данным следствия, 10 июля 2022 года новосибирец на улице Рябиновая решил переставить автомобиль «ГАЗель». В этот момент на территории находился его двухлетний сын – без присмотра.

Не убедившись в том, что никаких препятствий для движения машины нет, новосибирец сбил собственного ребенка. Тот скончался от полученных травм. Уголовное дело дошло до суда.  

Напомним, ранее стали известны подробности этого шокирующего инцидента. Оказалось, что сибиряк в этот день был пьян. Знакомые семьи убеждены в несчастном случае. Тогда на отца возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Криминал#Новосибирск#2022#ДТП#Дети#Смерть
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