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Пожар в бараке на Вертковской потушен

Сегодня, 03:49

Спасатели ликвидировали возгорание в пустующем доме на Вертковской

Спасатели потушили пожар в расселенном двухэтажном деревянном бараке на ул. Вертковской, сообщает управление МЧС по Новосибирской области.
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Пожар

“Около часа потребовалось пожарным для ликвидации крупного возгорания в двухэтажном расселенном доме в областном центре, отстояв от уничтожения огнем соседние строения”, - говорится в сообщении ведомства на странице во “ВКонтакте”.

По предварительным данным, огонь прошел порядка 200 кв. м, к тушению привлекались 20 пожарных, добавили в министерстве. “Причину случившегося установят дознаватели МЧС России”, резюмировали там.

Информация о ЧП поступила от очевидца сегодня, 20 октября, в 18:01. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия в течение пяти минут, “горел двухэтажный деревянный дом, второй этаж и кровля - полностью в огне”.

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