Пожар в бараке на Вертковской потушен

“Около часа потребовалось пожарным для ликвидации крупного возгорания в двухэтажном расселенном доме в областном центре, отстояв от уничтожения огнем соседние строения”, - говорится в сообщении ведомства на странице во “ВКонтакте”.
По предварительным данным, огонь прошел порядка 200 кв. м, к тушению привлекались 20 пожарных, добавили в министерстве. “Причину случившегося установят дознаватели МЧС России”, резюмировали там.
Информация о ЧП поступила от очевидца сегодня, 20 октября, в 18:01. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия в течение пяти минут, “горел двухэтажный деревянный дом, второй этаж и кровля - полностью в огне”.