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Сектантка орала молитвы в съемной квартире в Новосибирске и бегала с ножом

Сегодня, 03:44
Фото: Черный список Новосибирск аренда квартир
Сибирячка сдала квартирку женщине, которая на первый взгляд казалась порядочной, только вот последствия оказались плачевными. Подробности истории арендодатель рассказала в группе «Черный список Новосибирск аренда квартир» в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора поста, квартирантка заплатила сразу за 2 месяца проживания. Вот только сюрпризы начались не сразу, а на втором месяце аренды.

«Неожиданно позвонили соседи и сказали, что она не дает ни им жизни, ни всему этажу! По итогу оказалось психбольная сектантка, которая приехала с Курска по непонятным причинам! Также испортила стену, разрисовала дверь входную, сломала выключатели, но самое обидное, что достала ужасно соседе  — бегала с ножом по подъезду, обвиняла их в краже ее волос», — описала ситуацию хозяйка недвижимости.

Кроме того, соседи пожаловались, что женщина орала по ночам молитвы и громко слушала музыку. Когда хозяева пришли ее выселять, то двери были закрыты изнутри, и пришлось вызывать полицию. В итоге сибирячку поместили в психиатрическую больницу.

Напомним, что ранее автоледи сломала нос беременной из-за конфликта на дороге в Новосибирске. Пострадавшая после этого попала в больницу с сотрясением и переломом носа.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022
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