По словам автора поста, квартирантка заплатила сразу за 2 месяца проживания. Вот только сюрпризы начались не сразу, а на втором месяце аренды.
«Неожиданно позвонили соседи и сказали, что она не дает ни им жизни, ни всему этажу! По итогу оказалось психбольная сектантка, которая приехала с Курска по непонятным причинам! Также испортила стену, разрисовала дверь входную, сломала выключатели, но самое обидное, что достала ужасно соседе — бегала с ножом по подъезду, обвиняла их в краже ее волос», — описала ситуацию хозяйка недвижимости.
Кроме того, соседи пожаловались, что женщина орала по ночам молитвы и громко слушала музыку. Когда хозяева пришли ее выселять, то двери были закрыты изнутри, и пришлось вызывать полицию. В итоге сибирячку поместили в психиатрическую больницу.
Напомним, что ранее автоледи сломала нос беременной из-за конфликта на дороге в Новосибирске. Пострадавшая после этого попала в больницу с сотрясением и переломом носа.