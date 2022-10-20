Кроме того, соседи пожаловались, что женщина орала по ночам молитвы и громко слушала музыку. Когда хозяева пришли ее выселять, то двери были закрыты изнутри, и пришлось вызывать полицию. В итоге сибирячку поместили в психиатрическую больницу.