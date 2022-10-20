Суд запретил строить новые корпуса НГУ

"Вынесено определение об обеспечительных мерах, которым на земельных участках, находящихся в бессрочном пользовании НГУ, запрещена вырубка леса, производство геолого-поисковых работ, инженерные изыскания и строительство объектов", - сообщили ТАСС в управлении судебного департамента Новосибирской области.
Как выяснил Telegram-канал Mash, запрету предшествовал коллективный иск экоактивистов, выступивших против вырубки леса на месте возведения учебно-научного корпуса Института психологии и медицины НГУ.
Ответчиком выступает мэрия Новосибирска, которая подала жалобу на определение суда, пишет ТАСС.
"Новосибирский государственный университет является заинтересованным лицом по данному делу, поскольку судебный акт затронул земельные участки, находящиеся в постоянном бессрочном пользовании НГУ. Университет также готовит жалобу на постановление Центрального районного суда Новосибирска", - сообщили журналистам в пресс-службе НГУ.
Ранее стало известно, что в Академгородке построят ж/д платформу «Университетская».