Суд запретил строить новые корпуса НГУ

"Вынесено определение об обеспечительных мерах, которым на земельных участках, находящихся в бессрочном пользовании НГУ, запрещена вырубка леса, производство геолого-поисковых работ, инженерные изыскания и строительство объектов", - сообщили ТАСС в управлении судебного департамента Новосибирской области.