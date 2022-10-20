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Суд запретил строить новые корпуса НГУ

Сегодня, 14:25
Фото: Wikimedia
Новые общежития НГУ

Экологи добились судебного запрета на строительство нового кампуса НГУ

Наложен судебный запрет на строительство на месте возведения второй очереди нового кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ).
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НГУ

"Вынесено определение об обеспечительных мерах, которым на земельных участках, находящихся в бессрочном пользовании НГУ, запрещена вырубка леса, производство геолого-поисковых работ, инженерные изыскания и строительство объектов", - сообщили ТАСС в управлении судебного департамента Новосибирской области.

Как выяснил Telegram-канал Mash, запрету предшествовал коллективный иск экоактивистов, выступивших против вырубки леса на месте возведения учебно-научного корпуса Института психологии и медицины НГУ.

Ответчиком выступает мэрия Новосибирска, которая подала жалобу на определение суда, пишет ТАСС.

"Новосибирский государственный университет является заинтересованным лицом по данному делу, поскольку судебный акт затронул земельные участки, находящиеся в постоянном бессрочном пользовании НГУ. Университет также готовит жалобу на постановление Центрального районного суда Новосибирска", - сообщили журналистам в пресс-службе НГУ.

Ранее стало известно, что в Академгородке построят ж/д платформу «Университетская».

#Город#Образование#НГУ#Строительство#Запрет#Новосибирск#Новосибирская область
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