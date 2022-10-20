В зону СВО начнут отправлять мобилизованных из Новосибирской области

В четверг, 20 октября на территории Новосибирского высшего военного командного училища, где расположен лагерь призывников, проходят торжественные мероприятия. Как рассказали Atas.info местные жители из Академгородка, утром у училища было много родственников призывников и самих мобилизованных мужчин.