В зону СВО начнут отправлять мобилизованных из Новосибирской области

В четверг, 20 октября на территории Новосибирского высшего военного командного училища, где расположен лагерь призывников, проходят торжественные мероприятия. Как рассказали Atas.info местные жители из Академгородка, утром у училища было много родственников призывников и самих мобилизованных мужчин.
Наш источник предполагает, что в зону СВО отправится небольшая часть солдат в ближайшее время. Как сообщают в пресс-службе Минобороны, сегодня прошло торжественное построение военнослужащих.
Добавим, что ранее губернатор Андрей Травников заявил, что мобилизованные получили бронежилеты и шлемы. Призывники обеспечены всем обмундированием, обувью, а также оружием.
Также глава региона ответил на вопрос, когда закончится частичная мобилизация в области. Это произойдет только после того, как прозвучит указ президента Владимира Путина.
Напомним, ранее на плацу НВВКУ в Новосибирске поженили 17 мобилизованных. Свадьбы сыграли все в один день, 1 октября.