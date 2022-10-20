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В зону СВО начнут отправлять мобилизованных из Новосибирской области

Сегодня, 06:46
Фото: atas.info
Сегодня в командном училище проходят торжественные мероприятия, на которые прибыли родственники призывников
В ближайшие дни мобилизованных из Новосибирской области, призванных в рамках частичной мобилизации, отправят в зону проведения специальной военной операции.

В четверг, 20 октября на территории Новосибирского высшего военного командного училища, где расположен лагерь призывников, проходят торжественные мероприятия. Как рассказали Atas.info местные жители из Академгородка, утром у училища было много родственников призывников и самих мобилизованных мужчин.

Наш источник предполагает, что в зону СВО отправится небольшая часть солдат в ближайшее время. Как сообщают в пресс-службе Минобороны, сегодня прошло торжественное построение военнослужащих. 

Добавим, что ранее губернатор Андрей Травников заявил, что мобилизованные получили бронежилеты и шлемы. Призывники обеспечены всем обмундированием, обувью, а также  оружием. 

Также глава региона ответил на вопрос, когда закончится частичная мобилизация в области. Это произойдет только после того, как прозвучит указ президента Владимира Путина. 

Напомним, ранее на плацу НВВКУ в Новосибирске поженили 17 мобилизованных. Свадьбы сыграли все в один день, 1 октября. 

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