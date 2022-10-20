Валерий Лимаренко: Отдалённые районы планируется газифицировать за счёт СПГ

Вопросы газификации Сахалина и Курил были одними из самых задаваемых в ходе недавней прямой линии губернатора Валерия Лимаренко с жителями островного региона, пишет sakh.online.
Отметим, в рамках газификации Сахалинской области газ бесплатно подведён для более чем 1 215 домохозяйств, из них почти 530 уже пользуются им. Обрабатывается свыше 2937 договоров. На сегодня уровень газификации островного региона превышает 54%, хотя по итогам 2018 года составлял 14%.
В островном регионе введены беспрецедентные меры поддержки для жителей при подготовке дома к приёму газа. Так, для собственников жилья предусмотрена компенсация затрат на строительно‐монтажные работы внутридомовых и внутридворовых систем газоснабжения в размере 100% - до 152 тысяч рублей. Валерий Лимаренко неоднократно подчёркивал, что вопрос газификации для островного региона – это вопрос справедливости.
- В Сахалинской области добывают газ, но десятки лет он шёл мимо людей. Это в корне неправильно. Мы решаем эту задачу совместно с «Газпромом». У нас разработана программа до 2025 года. Сейчас мы газифицируем Южно-Сахалинск, Корсаковский, Долинский, Макаровский, Александровск-Сахалинский районы, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
Отдалённые территории региона планируется газифицировать за счёт сжиженного природного газа. В ходе прямого эфира Валерий Лимаренко рассказал жителям области, что в 2023 году в Курильском районе планируется газифицировать котельные и объекты энергетики. Они будут работать именно на СПГ.
Напомним, между «Газпромом» и Сахалинской областью заключен Договор о газификации, согласно которому действует программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. В сентябре 2022 года на полях VII ВЭФ было подписано дополнение к документу. В рамках расширенной программы «Газпром», построит на территории региона, в частности, инфраструктуру по сжижению природного газа для автономной газификации потребителей. В результате будут созданы условия для газификации почти 31 тыс. домовладений и 186 котельных в 89 населённых пунктах.