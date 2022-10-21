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Безумства продавцов на Avito: стол и стул из Ikea выставлены за 2 млн. рублей

Сегодня, 04:35
Фото: Avito
В каталоге Ikea такая же новая мебель стоит 9699 руб
Кухонный стол Olmstad и стул Ingolf б/у выставили на продажу за 2 миллиона рублей на сайте Avito. В каталоге Ikea такая же новая мебель стоит 9699 руб. А еще за 2 миллиона предлагают школьный «стул счастья». А «цена договорная», может вырасти в 15480 раз.

Не сложно посчитать, что продавец кухонной мебели Ikea завысил стоимость более, чем в 200 раз. После ухода Ikea из России частные лица бросились продавать товары знаменитой шведской марки через интернет – в марте за 2 миллиона продавец предлагал мягкую игрушку в виде акулы. Кстати,  набор из стола и стула на кухню можно приобрести у конкурирующей компании всего за 16 000 руб.

Новосибирец продает акулу из закрывшейся IKEA за 2 млн рублей
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Это еще не предел, потому что в другом объявлении за 2 миллиона продается неновый школьный стул. Счастье не в деньгах, а в стуле, утверждает продавец счастливого стула Ева Гуца. Есть большие сомнения в том, что за 2 миллиона найдутся желающие проверить это.

Стул счастья стоит дорого
Фото: Avito

Офисная мебель за рубль? Прямо сейчас в Новосибирске на Avito более 2000 товаров с такой ценой, но это не значит, что владелец готов на самом деле продать за рубль. Очень часто в описании товара встречается фраза «цена договорная», и рубль может превратиться в 15480 рублей прямо в процессе переговоров.

Люди стремятся заработать на бренде Ikea, или старых раритетных предметах мебели, но и на самых экзотических, таких, как метеорит. В сентябре новосибирец продавал найденный на своем земельном участке метеорит и просил за него 3 миллиона рублей. Состоялась ли сделка, остается загадкой, но объявление уже снято с публикации.

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#Дмитрий Тростников#Общество#Продажа#Икеа#Официальный сайт#Avito#Мебель
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