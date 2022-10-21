Не сложно посчитать, что продавец кухонной мебели Ikea завысил стоимость более, чем в 200 раз. После ухода Ikea из России частные лица бросились продавать товары знаменитой шведской марки через интернет – в марте за 2 миллиона продавец предлагал мягкую игрушку в виде акулы. Кстати, набор из стола и стула на кухню можно приобрести у конкурирующей компании всего за 16 000 руб.
Это еще не предел, потому что в другом объявлении за 2 миллиона продается неновый школьный стул. Счастье не в деньгах, а в стуле, утверждает продавец счастливого стула Ева Гуца. Есть большие сомнения в том, что за 2 миллиона найдутся желающие проверить это.
Офисная мебель за рубль? Прямо сейчас в Новосибирске на Avito более 2000 товаров с такой ценой, но это не значит, что владелец готов на самом деле продать за рубль. Очень часто в описании товара встречается фраза «цена договорная», и рубль может превратиться в 15480 рублей прямо в процессе переговоров.
Люди стремятся заработать на бренде Ikea, или старых раритетных предметах мебели, но и на самых экзотических, таких, как метеорит. В сентябре новосибирец продавал найденный на своем земельном участке метеорит и просил за него 3 миллиона рублей. Состоялась ли сделка, остается загадкой, но объявление уже снято с публикации.