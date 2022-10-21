Офисная мебель за рубль? Прямо сейчас в Новосибирске на Avito более 2000 товаров с такой ценой, но это не значит, что владелец готов на самом деле продать за рубль. Очень часто в описании товара встречается фраза «цена договорная», и рубль может превратиться в 15480 рублей прямо в процессе переговоров.