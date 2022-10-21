Согласно федеральному закону №31 от 26.02.1997 «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», бронирование – это отсрочка от мобилизации на срок до 1 года. Она положена работникам системообразующих предприятий страны.
«Законодатель установил критерии, по которым работнику назначают бронь. В первую очередь, это предприятия, отвечающие за жизнеобеспечение инфраструктуры области, страны: кредитные -, IT-организации и другие, где сотрудник привлечен на важную работу и без него компания не сможет как надо функционировать», - рассказала Atas.info адвокат, одна из управляющих бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.
Она добавила, что под бронь попадают сотрудники, имеющие высшее профессиональное образование. Чаще по таким критериям рассматривают на бронирование кандидатов из сферы IT.
«Минцифра РФ ранее публиковала перечень образования, которое должно быть у сотрудника той или иной организации, претендующей на бронь. Получается, что не все работники могут на отсрочку рассчитывать. Также есть требования, касающиеся его официального трудоустройства и занятости не менее 8 часов в день. Ещё важную роль играет должность специалиста в компании», - уточнила Ирина.
«Под бронь также попадают организации, работающие в интересах обороны государства. Работники которых выполняют функции, необходимые во время проведения спецоперации. Некоторые айт-специалисты забронированы пока включены в проекты, важные для страны или региона. При этом их организация должна быть аккредитована. Также отсрочку могут дать инженерам, специалистам энергетических компаний (к примеру, работникам СГК), операторам связи, представителям государственных СМИ – учредителям, редакторам, журналистам, которые распространяют политическую и социально значимую информацию», - пояснила адвокат.
Ирина Гребнева добавила, что даже работникам вышеупомянутых предприятий не гарантируют 100% бронь от частичной мобилизации. Повестка может прийти любому, а потом будут разбираться, подходит ли данный человек под критерии бронирования.
«Ситуация сложная так, как на правовом поле она возникла впервые. Ошибки есть, но их стараются оперативно устранять. Например, недавно начали возвращать домой мобилизованных, которых призывать не должны были - людей с заболеваниями, многодетных отцов. Сейчас хотят давать отсрочку мужчинам, имеющим на воспитании трех детей, а раньше это касалось только отцов четырех и более детей».
«Работодатель должен заполнить соответствующие формы и предоставить их в комиссию при Минпромторге Новосибирской области. При этом есть условие - на предприятии должны вести воинский учет, а у нас больше половины компаний этого не делали. После документы рассматривают, но сроки принятия решения длинные».
Проще дела с получением бронирования обстоят у специалистов в области IT. Работник может лично заполнить заявку на отсрочку от частичной мобилизации на портале «Госуслуг». Указать в форме данные о себе, нужны паспорт, военный билет и диплом о высшем образовании. После нужно написать текст в 1000 знаков о том, почему ему нужна бронь, какую должность он занимает и какую ценную функцию он выполняет в фирме.
Эту заявку отправляют в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, где рассматривают в краткие сроки, а затем отправляют результат.
Отмечается, что в открытом доступе сведений о компаниях, подлежащих бронированию, нет. Подробнее об этом можно узнать только на комиссии.