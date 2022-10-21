Проще дела с получением бронирования обстоят у специалистов в области IT. Работник может лично заполнить заявку на отсрочку от частичной мобилизации на портале «Госуслуг». Указать в форме данные о себе, нужны паспорт, военный билет и диплом о высшем образовании. После нужно написать текст в 1000 знаков о том, почему ему нужна бронь, какую должность он занимает и какую ценную функцию он выполняет в фирме.