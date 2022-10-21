Как выехать за границу из Новосибирской области при базовом уровне готовности

Принципы ограничений разные – в некоторых регионах запрещен выезд только тем, кто получил повестки или мобилизационные предписания. Военные комиссариаты Дагестана и Калужской области закрыли выезд военнообязанным в запасе. В Самарской и Свердловской областях запрещен выезд жителей из страны, но передвигаться в пределах РФ можно. В Новосибирской области военный комиссариат не издавал подобных указов, на данный момент ограничений на передвижение нет.