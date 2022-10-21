Как выехать за границу из Новосибирской области при базовом уровне готовности

Военное положение действует с 19 октября 2022 в четырех регионах России. В остальных субъектах РФ определен разный уровень готовности реагирования в связи с СВО. Разбираемся, откуда теперь нельзя выехать за границу. И что рекомендовано жителям Новосибирской области при базовом уровне готовности.
Военное положение введено в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР и ДНР указом Президента РФ Владимира Путина от 10 октября 2020. В остальных субъектах РФ введены различные уровни готовности -средний, повышенный, базовый - другим указом «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756».
Новосибирской области присвоен базовый уровень готовности, который не влечет ограничений для жителей региона. Но по закону о мобилизационной подготовке от 26.02.1977 N 31-ФЗ передвижение всех, кто состоит на воинском учете после объявления мобилизации, должно быть ограничено. Разбираемся, какие ограничения действуют сейчас, когда мобилизация частичная.
После объявления частичной мобилизации 21 сентября никаких дополнительных ограничений на выезд введено не было. 19 октября пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщил, что закрывать границы России в связи с введением военного положения не планируется.
Отсутствие единой линии в этом вопросе на федеральном уровне привело к тому, что в каждом регионе действуют разные нормы. Военные комиссариаты в регионах выпускают внутренние приказы, которые ограничивают свободное передвижение для ряда жителей.
Принципы ограничений разные – в некоторых регионах запрещен выезд только тем, кто получил повестки или мобилизационные предписания. Военные комиссариаты Дагестана и Калужской области закрыли выезд военнообязанным в запасе. В Самарской и Свердловской областях запрещен выезд жителей из страны, но передвигаться в пределах РФ можно. В Новосибирской области военный комиссариат не издавал подобных указов, на данный момент ограничений на передвижение нет.
Тем не менее губернатор области Андрей Травников 19 октября в ходе прямого эфира в соцсетях порекомендовал мужчинам от 18 до 27 лет выезжать за границу только после согласования с военкоматом.
На вопрос, в каком случае жителям Новосибирской области нельзя будет выезжать из страны или в другие регионы, отвечает новосибирский юрист Наталья Торопкина:
– Это возможно в нескольких случаях – при введении военного положения в области, полной мобилизации в стране или повышении уровня реагирования для региона.
О том, чем отличаются уровни готовности в разных регионах страны, и что значит базовый уровень, действующий в Новосибирской области, читайте в материале Атас.инфо.