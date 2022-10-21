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Многокилометровые пробки сковали левый берег Новосибирска

Сегодня, 03:26
Фото: atas.info
Пробки спровоцировало ДТП на левобережье

ДТП на Димитровском мосту спровоцировало многокилометровые пробки в Новосибирске

В Новосибирске утром 21 октября вновь образовались километровые дорожные заторы в районе левого берега, о чем свидетельствует сервис 2ГИС.

По данным сервиса, 4-километровая пробка появилась в районе Димитровского моста. Причиной тому стала автомобильная авария, которая затруднила движение.

Кроме того, трудно проехать и по проезду Энергетиков и площади Труда. Пробка растянулась в сторону улицы Большой.

Также заторы есть по Октябрьской магистрали – в районе пересечения с Ипподромской. Дорожные заторы составили 3 километра и на улице Сибиряков-Гвардейцев, в районе одноименной площади.

Ранее мы писали о том, когда в Новосибирск придут снегопады, которые провоцируют множество ДТП на дорогах.  Также вспомнили "Дни жестянщика" в Новосибирске за последние пять лет, и попытались спрогнозировать первый гололед 2022 года.

#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#2022#Дороги#ДТП#Эмилия Каплунская
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