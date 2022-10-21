ДТП на Димитровском мосту спровоцировало многокилометровые пробки в Новосибирске

По данным сервиса, 4-километровая пробка появилась в районе Димитровского моста. Причиной тому стала автомобильная авария, которая затруднила движение.
Кроме того, трудно проехать и по проезду Энергетиков и площади Труда. Пробка растянулась в сторону улицы Большой.
Также заторы есть по Октябрьской магистрали – в районе пересечения с Ипподромской. Дорожные заторы составили 3 километра и на улице Сибиряков-Гвардейцев, в районе одноименной площади.
Ранее мы писали о том, когда в Новосибирск придут снегопады, которые провоцируют множество ДТП на дорогах. Также вспомнили "Дни жестянщика" в Новосибирске за последние пять лет, и попытались спрогнозировать первый гололед 2022 года.