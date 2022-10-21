ДТП на Димитровском мосту спровоцировало многокилометровые пробки в Новосибирске

Ранее мы писали о том, когда в Новосибирск придут снегопады, которые провоцируют множество ДТП на дорогах. Также вспомнили "Дни жестянщика" в Новосибирске за последние пять лет, и попытались спрогнозировать первый гололед 2022 года.