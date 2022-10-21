Модульбанк запустил переводы на счета физлиц в страны СНГ по ставке от 0,75%

Ставка - от 0,75% до 0,99%, пишет newsnn.ru
Член правления Модульбанка Павел Семенов считает, что благодаря новым ставкам отечественным бизнесменам станет проще расплачиваться с контрагентами, сотрудниками, а также фрилансерами, работающими удаленно из Содружества Независимых Государств.
Кроме того, услуга будет пользоваться спросом у коммерсантов, которые сами проживают в этих государствах и хотят переводить средства на личный счет в местном банке, пояснил Павел Семенов.
Низкая ставка доступна всем клиентам на тарифах “Оптимальный” и “Безлимитный”. В зависимости от тарифа переводы на личные счета в размере 300 000 - 500 000 рублей осуществляются без комиссии. Если сумма выше, то комиссия составит 0,75 - 0,99%.
Внутренний сервис “Зеленый лимит” сделал подобное возможным. Его Модульбанк запустил в июне 2020 года вместе с фирмой AML Technology. Комплаенс-система Модульбанка способна учитывать более 300 критериев. Она позволяет заблаговременно дать оценку чистоте и происхождению средств бизнесмена. За счет этого финансовая организация может дать зеленый свет и минимальные ставки на вывод сумм для бизнесменов, получающих выручку от проверенных контрагентов.