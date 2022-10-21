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Модульбанк запустил переводы на счета физлиц в страны СНГ по ставке от 0,75%

Сегодня, 06:25
Фото: piqsels.com
Модульбанк уменьшил комиссию за вывод денег с бизнес-счета на счета физических лиц в альтернативных валютах. Предприниматели получили возможность переводить средства на личные карты напрямую в китайских юанях, казахских тенге, белорусских рублях, армянских драмах и азербайджанских манатах.

Ставка - от 0,75% до 0,99%, пишет newsnn.ru

Член правления Модульбанка Павел Семенов считает, что благодаря новым ставкам отечественным бизнесменам станет проще расплачиваться с контрагентами, сотрудниками, а также фрилансерами, работающими удаленно из Содружества Независимых Государств.

Кроме того, услуга будет пользоваться спросом у коммерсантов, которые сами проживают в этих государствах и хотят переводить средства на личный счет в местном банке, пояснил Павел Семенов.

Низкая ставка доступна всем клиентам на тарифах “Оптимальный” и “Безлимитный”. В зависимости от тарифа переводы на личные счета в размере 300 000 - 500 000 рублей осуществляются без комиссии. Если сумма выше, то комиссия составит 0,75 - 0,99%. 

Внутренний сервис “Зеленый лимит” сделал подобное возможным. Его Модульбанк запустил в июне 2020 года вместе с фирмой AML Technology. Комплаенс-система Модульбанка способна учитывать более 300 критериев. Она позволяет заблаговременно дать оценку чистоте и происхождению средств бизнесмена. За счет этого финансовая организация может дать зеленый свет и минимальные ставки на вывод сумм для бизнесменов, получающих выручку от проверенных контрагентов.

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