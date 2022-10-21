Модульбанк запустил переводы на счета физлиц в страны СНГ по ставке от 0,75%

Внутренний сервис “Зеленый лимит” сделал подобное возможным. Его Модульбанк запустил в июне 2020 года вместе с фирмой AML Technology. Комплаенс-система Модульбанка способна учитывать более 300 критериев. Она позволяет заблаговременно дать оценку чистоте и происхождению средств бизнесмена. За счет этого финансовая организация может дать зеленый свет и минимальные ставки на вывод сумм для бизнесменов, получающих выручку от проверенных контрагентов.