Новосибирский космонавт Кикина подстригла коллегу «пылесосом» на МКС

Напомним, сибирячка Анна Кикина отправилась в космический полет на американском корабле «Дракон» Илона Маска 5 октября 2022 года вместе с командой астронавтов из Японии и США. Это путешествие проходит в рамках проекта перекрестных полётов, заключенного между Россией и Америкой.