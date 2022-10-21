Новосибирский космонавт Кикина подстригла коллегу «пылесосом» на МКС

Даже в тысячах миль от Земли космонавты не намерены отращивать шевелюру, обрастать щетиной. А сохранять внешность в порядке им помогает единственная женщина-космонавт от Роскосмоса – наша землячка Анна Кикина.
Находясь на МКС, она подстригает коллег специальной машинкой, напоминающей мини пылесос. Так волоски не будут засорять вентиляцию.
Напомним, сибирячка Анна Кикина отправилась в космический полет на американском корабле «Дракон» Илона Маска 5 октября 2022 года вместе с командой астронавтов из Японии и США. Это путешествие проходит в рамках проекта перекрестных полётов, заключенного между Россией и Америкой.