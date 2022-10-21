Новосибирцы не смогли помолиться в соборе Александра Невского из-за камер

Между тем, собор Александра Невского не раз оказывался в эпицентре скандала. Так два года назад на территории собора задержали неадекватного мужчину, который проник туда с ножом. До этого его снял на видео один из прохожих. А ранее у статуи царевича Алексея снесли голову. Так что камеры в соборе объяснимая необходимость.