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Новосибирцы не смогли помолиться в соборе Александра Невского из-за камер

Сегодня, 04:15
Фото: 1MI
Приехавшие в Новосибирск на службу искитимцы пожаловались на слежку в соборе Александра Невского
Приехавшие в Новосибирск на службу искитимцы пожаловались на слежку в соборе Александра Невского. С их слов, храм обложили охраной и камерами видеонаблюдения.

Жители Искитима считают, что подобное в церквях не допустимо. Камеры не позволяют достичь того спокойствия, за которым они и идут на службы к батюшкам.

«Я понимаю камеры и охранников на входе в собор Александра Невского. Это ради безопасности. Но внутри православного храма…спрашивается - зачем? И при том, они утыканы в ликах святых. Видно, как мигают. Всё время там проведенное, казалось, что стены давят, кто-то следит, невозможно спокойно помолиться в сторонке. Как-будто побывала в супермаркете», - рассказала Atas.info одна из посетительниц собора Ольга М.

В церкви Ольге пояснили, что в каждом учреждении, даже религиозном, должны быть камеры. Также датчики дыма и тревожные кнопки для безопасности прихожан.

Между тем, собор Александра Невского не раз оказывался в эпицентре скандала. Так два года назад на территории собора задержали неадекватного мужчину, который проник туда с ножом. До этого его снял на видео один из прохожих. А ранее у статуи царевича Алексея снесли голову. Так что камеры в соборе объяснимая необходимость.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Церковь#Молитва#Охрана
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