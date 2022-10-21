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Posted 21 октября 2022, 01:47

Published 21 октября 2022, 01:47

Modified 21 октября 2022, 01:49

Updated 21 октября 2022, 01:49

Отправка первых мобилизованных на СВО попала на видео в Новосибирске

21 октября 2022, 01:47
Сюжет
Частичная мобилизация в России
Первый эшелон военнослужащих из Новосибирской области отправился в зону СВО, что подтвердил губернатор Андрей Травников. На видео попала колонна автобусов с мобилизованными, ролик опубликован в группе «АСТ-54».

На видеозаписи, опубликованной вечером 20 октября, заметно, как по улицам Академгородка проезжает колонна автобусов и автомобилей. Их сопровождают спецмашины с мигалками, а также звуковыми сигналами.

Первую часть мобилизованных из Новосибирска уже отправили в зону проведения специальной военной операции. В среду, 20 октября на территории Высшего военного командного училища прошел торжественный митинг, посвященный отправке мобилизованных на фронт.

Как рассказывали в пресс-службе Минобороны РФ, сибирские военнослужащие отправятся в тыловые районы проведения спецоперации, где будут и дальше проходить боевую подготовку, а затем начнут выполнение поставленных боевых задач.

#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Город#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги#Военные#Частичная мобилизация в России
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