Проверка недвижимости перед покупкой

Но ЕГРН и выписки из него — это далеко не всё, что вам следует знать о жилище. Откликаясь на объявление о продаже, обязательно просмотрите её фотографии, которые скорее всего будут приложены к этому объявлению. По ним вы сможете понять, действительно ли она в хорошем состоянии. Чем больше фотографий приложено — тем лучше.