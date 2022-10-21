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Проверка недвижимости перед покупкой

21 октября 07:38
Фото: 1MI
Покупка дома или квартиры для постоянного проживания (а уж тем более в инвестиционных целях) — серьёзный шаг.

Перед тем, как отдать за неё свои средства, вы должны узнать о ней всё: адрес, год постройки здания, год, когда в последний раз проводился ремонт, отсутствие каких-либо обременений (ипотека, кредит и другое). Главным образом следует проверять помещения на юридическую чистоту.

На сайте https://reestrgos.com/ располагается несколько сервисов для проверки любой недвижимости перед её приобретением. Здесь находятся сведения из Федресурса, Росреестра, базы МВД и других источников.

Чего нужно избежать при покупке квартиры

Такие проверки проводятся с определённой целью:

  • узнать, сколько человек прописано в этом помещении;
  • выявить наличие или отсутствие невыплаченной ипотеки или потребительского кредита;
  • узнать, нет ли неоплаченных счетов по коммунальным услугам;
  • убедиться, что квартира действительно находится в собственности продавца.

Получить полную информацию о недвижимости следует, чтобы избежать распространённых схем мошенничества при покупке квартир. Для того чтобы иметь о ней представление, лучше всего будет заказать выписку из ЕГРН.

Что такое Единый реестр недвижимости и зачем нужна выписка из него

В этом реестре содержится информация обо всех домах, квартирах и нежилых помещениях, зарегистрированных в РФ. Заказав выписку из него, вы получаете сведения о кадастровой стоимости выбранной квартиры, о том, у кого она сейчас находится в собственности, а также узнаёте историю перехода прав — то есть покупок и продаж. Это особенно важно при покупке вторичного жилья.

Если вы покупаете недвижимость не у официального застройщика, вам может быть необходима каждая подробность о ней. Особенно поинтересуйтесь историей продаж и покупок вплоть до первого владельца.

Но ЕГРН и выписки из него — это далеко не всё, что вам следует знать о жилище. Откликаясь на объявление о продаже, обязательно просмотрите её фотографии, которые скорее всего будут приложены к этому объявлению. По ним вы сможете понять, действительно ли она в хорошем состоянии. Чем больше фотографий приложено — тем лучше.

Также важен адрес: следует изучить район и его инфраструктуру. Это важно как для вас (если вы собираетесь там жить), так и для потенциальных съёмщиков (если собираетесь сдавать). Чем более она развита, тем лучше. По ссылке https://reestrgos.com/poisk можно найти недвижимость по любому адресу.

Сервис будет полезен тем, кто собирается приобретать квартиру или дом в незнакомом городе или не имеет опыта в таких покупках.

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#Общество#Недвижимость
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