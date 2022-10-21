atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Серийный маньяк-педофил из Новосибирска умер в колонии – его смерть скрывали 5 лет

Сегодня, 05:24
Фото: atas.info
Педофила не могли вычислить 10 лет

Изнасиловавший 13 детей новосибирский маньяк умер в колонии

В ГУ ФСИН раскрыли информацию о смерти новосибирского маньяка-педофила, который изнасиловал 13 детей.

Еще в далеком 2003 году в Новосибирске произошло первое преступление, совершенное Русланом Очировым: он изнасиловал девочку. Педофил орудовал много лет и надругался над 13 детьми. Осудили маньяка в 2014 году – ему дали 18 лет колонии.

Тогда шокирующая новость разлетелась по всему городу. Резонансным стало то, что педофилом оказался учитель физкультуры в местной школе. Мужчина выслеживал своих жертв, провожал их от школы до дома, звонил в дверной звонок и представлялся сотрудником ЖЭУ. Когда злоумышленник убеждался, что родителей нет дома, то нападал.

Искали насильника более 10 лет. Его личность установили благодаря геномной экспертизе. Никто не мог предположить, что женатый мужчина, примерный отец и учитель мог нападать на девочек, сообщают «Вести Новосибирск». Свою вину в преступлениях он не признал, ссылаясь на сфабрикованное дело.

О смерти Руслана Очирова стало известно случайно. Один новосибирец запросил встречу с маньяком, однако в колонии заявили, что их заключенный давно умер – из-за болезни. Произошло это еще в 2017 году – 5 лет назад. Добавим, что преступник находился в колонии ЛИУ-10, где отбывают срок осужденные, болеющие туберкулезом.

Напомним, ранее бывшие милиционеры рассказали о громких убийствах 2000-х на новосибирском вокзале. Происшествие взбудоражило весь Новосибирск в 2003 году. На вокзале начали пропадать люди, а находили их мертвыми у реки Обь. Жертвами стали мужчины среднего возраста. У всех одна причина смерти – переохлаждение. Милиция разбиралась в преступлениях два месяца. Именно столько и пропадали сибиряки таинственным образом.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Криминал#Новосибирск#2022#Суд#Смерть
Подпишитесь
Забуксовали: насколько сорваны сроки главных строек в Новосибирской области
Сегодня, 13:40
Первые эшелоны из Новосибирской области ушли на фронт
Сегодня, 08:35
Путин ввел разные уровни военного положения в регионах: какой в Новосибирской области
Вчера, 11:56
Транспортный коллапс ждет Новосибирск из-за открытия стелы "Город трудовой доблести"
Сегодня, 11:27
Отправка первых мобилизованных на СВО попала на видео в Новосибирске
Сегодня, 08:47