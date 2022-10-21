О смерти Руслана Очирова стало известно случайно. Один новосибирец запросил встречу с маньяком, однако в колонии заявили, что их заключенный давно умер – из-за болезни. Произошло это еще в 2017 году – 5 лет назад. Добавим, что преступник находился в колонии ЛИУ-10, где отбывают срок осужденные, болеющие туберкулезом.