Еще в далеком 2003 году в Новосибирске произошло первое преступление, совершенное Русланом Очировым: он изнасиловал девочку. Педофил орудовал много лет и надругался над 13 детьми. Осудили маньяка в 2014 году – ему дали 18 лет колонии.
Тогда шокирующая новость разлетелась по всему городу. Резонансным стало то, что педофилом оказался учитель физкультуры в местной школе. Мужчина выслеживал своих жертв, провожал их от школы до дома, звонил в дверной звонок и представлялся сотрудником ЖЭУ. Когда злоумышленник убеждался, что родителей нет дома, то нападал.
Искали насильника более 10 лет. Его личность установили благодаря геномной экспертизе. Никто не мог предположить, что женатый мужчина, примерный отец и учитель мог нападать на девочек, сообщают «Вести Новосибирск». Свою вину в преступлениях он не признал, ссылаясь на сфабрикованное дело.
О смерти Руслана Очирова стало известно случайно. Один новосибирец запросил встречу с маньяком, однако в колонии заявили, что их заключенный давно умер – из-за болезни. Произошло это еще в 2017 году – 5 лет назад. Добавим, что преступник находился в колонии ЛИУ-10, где отбывают срок осужденные, болеющие туберкулезом.
Напомним, ранее бывшие милиционеры рассказали о громких убийствах 2000-х на новосибирском вокзале. Происшествие взбудоражило весь Новосибирск в 2003 году. На вокзале начали пропадать люди, а находили их мертвыми у реки Обь. Жертвами стали мужчины среднего возраста. У всех одна причина смерти – переохлаждение. Милиция разбиралась в преступлениях два месяца. Именно столько и пропадали сибиряки таинственным образом.