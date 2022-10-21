Валерий Лимаренко: Мы готовы к любым вызовам и обеспечим мгновенное реагирование

Аналогичную задачу глава области поставил и перед главами районов. Ранее по поручению главы региона к обустройству мест временного размещения мобилизованных сахалинцев были привлечены строительные компании. Также по указанию губернатора региональное правительство закупило одежду, обувь, спальные мешки, гигиенические средства. По решению губернатора семьям сахалинцев, которые были призваны в ходе объявленной частичной мобилизации, выплатят единовременно по 300 тысяч рублей. Семьи мобилизованных опрашивают волонтёры, узнают, есть ли какие просьбы. Оперативно решаются вопросы трудоустройства, получения медицинских услуг, образования детей и другие проблемы, которые волнуют сахалинцев.