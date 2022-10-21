Валерий Лимаренко: Мы создаём комфортные условия для ведения бизнеса в регионе

Конечно, наиболее заманчивой для инвесторов является топливно-энергетическая сфера островной экономики, которая привлекает наибольший объём частных вложений. Однако отмечается и рост интереса к неэнергетическому сектору региональной экономики.И в немалой степени этому способствуют усилия областных властей, направленные на развитие несырьевых отраслей. Помимо преференций ТОР и СПВ, в регионе действует масштабная программа господдержки предпринимательства. Например, для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также реализации масштабных инвестиционных проектов предусмотрена возможность предоставления земельных участков без проведения конкурсных процедур.