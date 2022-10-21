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Ветеран Чеченской войны из Новосибирска погиб во время спецоперации

Сегодня, 04:47
Фото: 1MI
Ветерана войны похоронили 12 октября.
Уроженец Новосибирска, ветеран Чеченской войны погиб во время специальной военной операции на Украине, о чем сообщают в городской организации воинов-афганцев.

Виталий Воропаев был ветераном Чеченской войны. Он отправился на фронт СВО. Трагичные вести сообщили его сослуживцы и товарищи.

«Он геройски погиб, выполняя задачу по денацификации украинского общества в ходе проведения специальной военной операции», – рассказали в новосибирской организации воинов-афганцев.

Новосибирцу было 44 года. У него остались жена и маленький ребёнок. Прощание с бойцом прошло 12 октября.

Напомним, что двое мобилизованных мужчин умерли на территории НВВКУ. 4 октября нашли тело жителя Братска, в 7 октября нашли мертвым добровольца. Добавим, первую часть мобилизованных из Новосибирска уже отправили в зону проведения специальной военной операции. В среду, 20 октября на территории Высшего военного командного училища прошел торжественный митинг, посвященный отправке мобилизованных на фронт.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#2022
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