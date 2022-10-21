Ветеран Чеченской войны из Новосибирска погиб во время спецоперации

Напомним, что двое мобилизованных мужчин умерли на территории НВВКУ. 4 октября нашли тело жителя Братска, в 7 октября нашли мертвым добровольца. Добавим, первую часть мобилизованных из Новосибирска уже отправили в зону проведения специальной военной операции. В среду, 20 октября на территории Высшего военного командного училища прошел торжественный митинг, посвященный отправке мобилизованных на фронт.