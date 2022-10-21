И снова концессионное соглашение, и опять срыв сроков еще до начала строительства. Документ, подписанный в конце 2021 года правительством Новосибирской области с ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение», предполагает строительство шести школ в отдаленных районах Новосибирска общей площадью около 91,5 тыс. кв. м, рассчитанных на 5,7 тысяч учебных мест. Общий объем инвестиций на тот момент оценивался в 8,3 млрд руб, до конца 2022 года должна была быть готова и утверждена все проектно-сметная документация и начаты строительные работы.