Срыв сроков сдачи крупных инфраструктурных объектов стал практически нормой для Новосибирской области. Отставание от графика на важнейших стройках исчисляется годами, другие проекты начинают выглядеть сомнительно еще на стадии разработки проектной документации. Atas.info собрал знаковые объекты, за которые должно быть стыдно региональным властям.
Строить ЛДС начали осенью 2019 года, планировалось, что он будет сдан в сентябре 2022. Однако на стройке начали возникать проблемы одна за другой.
Строители постоянно отставали от графика, субподрядчики жаловались на задержку с выплатами. Чтобы уложиться в обозначенные проектом сроки, на стройплощадку даже отправили работать заключенных местных колоний. Региональное правительство тогда все списало на распространение COVID-19 – якобы, из-за закрытых границ не хватало трудовых мигрантов. Возможно, отставание уже давно стало бы фатальным, но ситуацию держат на постоянном контроле федеральные власти.
Недавно объявлено, что строительство завершат к 25 декабря текущего года. А в правительстве России объяснили, что задержка происходит в связи с ошибками в проектной документации, из-за несоответствия проектной и сметной документации, и непредусмотренных видов работ. Кроме того, была нарушена логистика поставок материалов и комплектующих.
Изначально предполагалось, что стоимость ЛДС составит 10.2 млрд рублей. В сентябре 2022 и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщил, что смета спортивного сооружения выросла до 14.4 млрд рублей.
Госконтракт на строительство автодороги протяженностью 80 км был заключен с компанией «Сибмост» в 2013 году. Первый этап трассы протяженностью 20 километров, соединяющий трассу «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» с автодорогой Академгородок-Кольцово должны были сдать в 2017 году.
В 2016 субподрядчики, привлеченные «Сибмостом», заявили, что недополучили около 100 миллионов рублей. Работы на объекте начали останавливаться, а в декабре 2017 «Сибмост» получил уведомление о расторжении госконтракта. Стойка встала окончательно, а в мае 2020 «Сибмост» признан банкротом.
Работы возобновились только в 2021 году, конкурс на право достройки первого участка выиграл «Новосибирскавтодор». Теперь сроком сдачи первого этапа называют конец 2024 года.
Стоимость работ по завершению этого отрезка выросла до 12.4 млрд рублей, то есть, на 2.1 млрд по сравнению с первоначальным проектом.
Концессионное соглашение между правительством Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» о строительстве двух крупных мусорных полигонов с сортировочными комплексами было подписано в 2016 году, в 2017 «Экологию-Новосибирск» приобрела группа компаний ВИС. Полигоны должны были быть построены к 2019 году, однако, спустя шесть лет, строительство не началось даже формально.
Место одного из полигонов в районе села Раздольное вызвало протесты местных жителей. Общественные активисты и депутаты назвали условия концессии крайне невыгодными для региона: если реальные доходы концессионера окажутся ниже гарантированных, то властям придется компенсировать неполученные средства из бюджета области.
В мае 2022 года соглашение было расторгнуто. В октябре 2022 объявлено о новых условиях для заключения концессий. Сроки строительства новых комплексов, по новому заданию установлен 3 года. Если конкурсы пройдут успешно – объекты должны быть сданы в конце 2025 года. При этом места расположения полигонов остались прежними, что вызвало новые акции протеста.
Концессия, заключенная все с той же группой ВИС в 2019 году, предусматривала сдачу семи современных поликлиник в разных районах Новосибирска в августе 2022 года. В реальности только начато строительство трех зданий, к строительству четырех объектов концессионер фактически не приступал. Теперь речь идет о завершении строительства к концу 2024 года.
ООО «Седьмая концессионная компания», входящая в группу ВИС, на текущий момент вложила в реализацию проекта 774 млн рублей, бюджетное финансирование составило 1.3 млрд рублей.
Депутаты регионального Заксобрания уже назвали схему взаимодействия областного правительства с концессионером "государственным преступлением" и заявляют о необходимости отказаться от механизма ГЧП концессии 4-х поликлиник, строительство которых не начато.
Стоимость концессии возросла практически в три раза: с 7.483 млрд. рублей до 19.5 млрд. Власти объясняют это изменившимися требованиями к оснащению лечебных учреждений оборудованием, ростом цены на оборудование, инфляцией и изменениями в проекте.
«Схема по поликлиникам преступная, оставлять ее в этом виде нельзя! Если бы у меня прорабы так построили, я бы их сутки по стройке ломами гонял. Концессионер не выдержал сроки, мы его не наказали, а сумму увеличили. Сейчас правительство Новосибирской области плюет на людей», - заявил о происходящем депутат Вячеслав Илюхин.
Губернатор Андрей Травников на критику депутатов отреагировал показной поездкой на стройплощадки, в ходе которой заявил о поддержке концессионного соглашения в действующей редакции.
По подсчетам депутата Дмитрия Козловского при такой площади объектов и цене контракта стоимость одного квадратного метра поликлиники получается 346 тысяч рублей. Это в разы дороже самого элитного жилья в Новосибирске.
И снова концессионное соглашение, и опять срыв сроков еще до начала строительства. Документ, подписанный в конце 2021 года правительством Новосибирской области с ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение», предполагает строительство шести школ в отдаленных районах Новосибирска общей площадью около 91,5 тыс. кв. м, рассчитанных на 5,7 тысяч учебных мест. Общий объем инвестиций на тот момент оценивался в 8,3 млрд руб, до конца 2022 года должна была быть готова и утверждена все проектно-сметная документация и начаты строительные работы.
В реальности на текущий момент сдан на государственную экспертизу проект только одного здания. Судя по недавним заявлениям, власти готовы разорвать соглашение и начать строительство за собственный счет. Вот что говорили об этом спикер регионального парламента Андрей Шимкив и заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.
Однако где брать деньги на реализацию столь масштабного проекта, ни законодатели, ни чиновники не озвучивают.