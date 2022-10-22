Мост, как и подавляющее большинство крупных инфраструктурных объектов в Новосибирской области, будет сдан позже запланированного срока. Изначально речь шла о том, что мост будет введен в эксплуатацию в декабре 2022 года. Позже в группе ВИС заявили, что окончание строительства сдвинули на 17 сентября 2023 года. Однако не исключили, что и этот срок может быть продлен до декабря месяца. Готовность объекта по состоянию на середину октября текущего года составляла 55%. По оценке главы регионального Минэкономразвитя Льва Решетникова, это позволяет говорить о том, что до конца 2023 года мост будет сдан и этот срок не изменится.