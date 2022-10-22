Центральный мост, который в обиходе новосибирцы называют просто четвертым мостом, соединит Ипподромскую магистраль - одну из главных транспортных артерий города на правом берегу Оби - с площадью Труда на левом. В комплекс мостового перехода входят сложные транспортные развязки на обоих берегах. Мост строят в рамках концессионного соглашения между региональным правительством и группой ВИС.
Мост, как и подавляющее большинство крупных инфраструктурных объектов в Новосибирской области, будет сдан позже запланированного срока. Изначально речь шла о том, что мост будет введен в эксплуатацию в декабре 2022 года. Позже в группе ВИС заявили, что окончание строительства сдвинули на 17 сентября 2023 года. Однако не исключили, что и этот срок может быть продлен до декабря месяца. Готовность объекта по состоянию на середину октября текущего года составляла 55%. По оценке главы регионального Минэкономразвитя Льва Решетникова, это позволяет говорить о том, что до конца 2023 года мост будет сдан и этот срок не изменится.
Если о завершении всех работ непосредственного на мостовом переходе в обозначенный срок можно говорить с определенной долей уверенности, то в части полной готовности транспортных развязок такого ощущения нет. Опытный строитель, заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания Евгений Покровский, наблюдая за тем, как идут работы на площади Труда, сомневается, что левобережная развязка будет в полном объеме сдана вместе с мостом.
Развязку на левом берегу правительство Новосибирской области называет самым большим подобным сооружением в Европе. Она включает 25 съездов, 7 эстакад и 4 надземных переходов для пешеходов.
Предполагалось, что максимальный размер платы за проезд не должен превышать 100 рублей за одну поездку транспортных средств 1-й категории (мотоциклы, легковые автомобили, фургоны, микроавтобусы), 150 руб. — 2-й категории (грузовики, у которых высота над передней осью составляет от 2 до 2,6 м), 200 руб. — 3-й категории (грузовики, трейлеры, автобусы, чья высота над передней осью больше 2,6 м) и 300 руб. — для 4-й категории (специализированные крупногабаритные транспортные средства, грузовики и трейлеры с тремя осями и высотой более 2,6 м).
Терминалы оплаты будут находиться примерно на середине моста.
Бесплатно передвигаться по мосту может общественный транспорт, машины спецслужб, автомобили скорой помощи и федеральной почтовой службы.
Однако, цифры могут быть скорректированы в сторону увеличения. Осенью 2021 года федеральный Минтранс выступил с инициативой повышения верхней границы тарифов для проезда по платным дорогам до европейского уровня. В части мостов ведомство считает, что верхнюю планку стоимости проезда одного километра стоит поднять с 21 рубля до 29. На некоторых платных дорогах России стоимость проезда была увеличена в феврале 2022 года.
На текущий момент стоимость реализации всего проекта составляет 43.5 млрд рублей, и, по словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, эта сумма останется неизменной до конца строительства. Объем федерального финансирования составляет 26.2 млрд руб, регион вложит в проект 2.7 млрд, инвестор — 14.6 млрд.
Это на 6.5 млрд рублей больше, чем сумма, которую озвучивали на первоначальном этапе. В апреле 2020 года правительство Новосибирской области оценивало затраты регионального бюджета в 2.6 млрд руб., концессионера — в 8.2 млрд руб.
В группе ВИС дали странное объяснение росту стоимости строительства. Там заявили, что на самом деле стоимость остается неизменной, 37.2 млрд рублей, и она закреплена в концессионном соглашении. Но там она указана без НДС. А вот если его добавить, то как раз и получается финальная сумма. Почему эта история всплыла спустя несколько лет после подписания документов, неизвестно.