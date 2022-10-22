Новосибирск замыкает ТОП-10 самых дорогих российских городов. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob, эксперты которого опросили 10 тысяч респондентов из крупных городов. Жизнь в городе оценивают как "дорогую" около 40% новосибирцев.
Самыми "кусающимися" жители Новосибирска назвали цены на жилье и продукты питания. Кроме того, горожане недовольны стоимостью жилищно-коммунальных и медицинских услуг, а так же тратами на одежду.
Самым дорогим городом России ожидаемо стала Москва, здесь стоимостью жизни недовольны шесть опрошенных из десяти. На втором месте Уфа с 57% недовольных, замыкает тройку столица Кубани Краснодар, где на высокие траты пожаловался 51% участников опроса.