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Новосибирск попал в десятку самых дорогих городов России

Сегодня, 02:50
Фото: atas.info
Стоимостью жизни недовольны более трети новосибирцев
Столица Сибири заняла 10 место в списке мегаполисов с самой дорогой жизнью. Чаще всего горожанам не нравятся цены на жилье и продукты

Новосибирск замыкает ТОП-10 самых дорогих российских городов. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob, эксперты которого опросили 10 тысяч респондентов из крупных городов. Жизнь в городе оценивают как "дорогую" около 40% новосибирцев.

Самыми "кусающимися" жители Новосибирска назвали цены на жилье и продукты питания. Кроме того, горожане недовольны стоимостью жилищно-коммунальных и медицинских услуг, а так же тратами на одежду.

Самым дорогим городом России ожидаемо стала Москва, здесь стоимостью жизни недовольны шесть опрошенных из десяти. На втором месте Уфа с 57% недовольных, замыкает тройку столица Кубани Краснодар, где на высокие траты пожаловался 51% участников опроса.

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