Новосибирск замыкает ТОП-10 самых дорогих российских городов. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob, эксперты которого опросили 10 тысяч респондентов из крупных городов. Жизнь в городе оценивают как "дорогую" около 40% новосибирцев.