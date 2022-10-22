Ночью в субботу, 22 октября, огонь охватил частный дом в Бердске, городе-спутнике Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, сигнал о пожаре поступил поздно, когда пожарные прибыли на место ЧП, дом уже горел полностью, пламя перекинулось на крыши двух соседних строений. Под угрозой оказались и другие здания частного сектора.