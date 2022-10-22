РЭО: Рекультивацией полигонов в России займется специальная компания

Инжиниринговой структуре «Экотех» предстоит заняться разработкой всей необходимой документации и провести оптимизацию деятельности с точки зрения экологии и общей ее стоимости, опираясь на уже имеющийся опыт. В функции ООО «Экотех» входит борьба с неоправданными технологическими решениями, некачественными работами и завышенными тратами на рекультивацию, пишет 360tv.ru.
Федеральный проект «Чистая страна» предполагает также уборку территорий. В проект входит ликвидация 15 объектов для размещения ТКО в 2023-2024 годах на территориях следующих 11 российских субъектов: Бурятия, Вологодская, Курская, Кировская, Волгоградская, Омская, Челябинская, Ростовская и Тюменская области, а также Приморский и Краснодарский края.
Из комментариев гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева следует, что над возвратом в оборот нарушенных земельных участков нужно работать также центрам компетенции по проблемам ликвидации накопленного вреда. Для этого и было предложено создание инжиниринговых компаний полного цикла. Им поручат разработку технологических решений, выбор оптимальных вариантов, проектные и строительные работы, а также эксплуатацию полигонов, которые уже рекультивировали.
«Задача создать такой центр была поставлена вице-премьером Викторией Абрамченко. АО «Национальный экологический оператор» (ГК «Ростех») и Российский экологический оператор создали совместную инжиниринговую компанию ООО «Экотех», – проинформировал Денис Буцаев.
По решению членов наблюдательного совета компании РЭО будет участвовать в уставном капитале ООО «Экотех» посредством заключения договора купли-продажи доли с дочерней организацией «Ростеха» – АО «Национальный экологический оператор». Срок действия договора – 10 лет.
РЭО намерен продолжать ликвидировать незаконные свалки, а также строить и рекультивировать полигоны ТКО в России, резюмировал Буцаев.