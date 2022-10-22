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Следком отказался возбуждать дело из-за разрушения памятника солдатам в Новосибирске

Сегодня, 06:49
Фото: Елена Гавровская
Ленинградско-Павловская дивизия отличилась на полях сражений Великой Отечественной войны
Следственный комитет не увидел состава преступления в том, что памятник воинам Ленинградско-Павловской дивизии на территории бывшего военного городка № 17 в Новосибирске оказался брошенным и постепенно разрушается

Железнодорожный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Новосибирской области отказался возбуждать уголовное дело по части 1 статьи 242.4 УК РФ, которая предусматривает ответственность за уничтожение или повреждение памятников, увековечивающих память защитников Отечества.  Речь идет о памятной стеле бойцам Ленинградско-Павловской дивизии, которая расположена на территории бывшего военного городка № 17 в Октябрьском районе Новосибирска.

"Обязательна специальная цель – причинение ущерба историко-культурному значению объектов, которого на данный момент не усматривается", - сказано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

Между тем, в документе подчеркивается, что в адрес мэра Новосибирска и губернатора Новосибирской области направлены письма, в которых рекомендовано при определении плана развития территории совместно с собственником земельного участка, компанией Дом.рф, включить в документацию о торгах пункт, который обяжет покупателя земли сохранить и восстановить мемориал.

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Следователи проводили проверку по заявлению жительницы Новосибирска Елены Гавровской, которая обнаружила памятник в неприглядном виде всего в 100 метрах от здания военной прокуратуры.

"Дом.рф, конечно, имеет возможность включить в документацию требование о восстановлении памятника, но по факту даже в техзадание на разработку мастер-плана территории бывшего военного городка подручные господина Мутко ни слова не вписали ни про какой памятник. Нужен он им триста лет. Зато проведенная мной работа позволила сорвать торги и выиграть время, а это уже большой плюс", - прокомментировала отказ в возбуждении уголовного дела Елена Гавровская.
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Ранее активистка направила обращения в различные инстанции, от регионального Министерства культуры до ФСБ. Однако по существу получила ответ только от военной прокуратуры, которая усмотрела нарушение закона в плачевном состоянии стелы. Территориальному управлению имущественных отношений вынесено представление об устранении недочетов.

Памятник находится на территории одного из трех земельных участков, которые федеральная компания Дом.рф намерена продать на аукционе с последующей застройкой многоэтажными домами.  Но недавно объявление о продаже на конкурсной основе земли в границах бывшего военного городка № 17 в Октябрьском районе Новосибирска исчезло с сайта компании.

Части 85 мотострелковой Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии были расквартированы в военном городке № 17 после завершения Великой Отечественной войны. После ухода военных памятник, как и здания, многие из которых признаны объектами культурного наследия, пришли в упадок.

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