Между тем, в документе подчеркивается, что в адрес мэра Новосибирска и губернатора Новосибирской области направлены письма, в которых рекомендовано при определении плана развития территории совместно с собственником земельного участка, компанией Дом.рф, включить в документацию о торгах пункт, который обяжет покупателя земли сохранить и восстановить мемориал.