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Устали жить в грязи: новосибирцы вышли на митинг против Малыгинского рынка

Сегодня, 11:00
Фото: 1MI
уличная торговля мясом

В Новосибирске прошел митинг против Малыгинского рынка

Жители улиц Хилокская и Малыгина устроили митинг возле театра “Глобус”, они требуют ликвидировать Малыгинский рынок и установить санитарно-защитную зону вокруг Клещихинского кладбища. На акцию пришли несколько десятков человек.

По словам протестующих, из-за нелегального рынка и примыкающих к нему скотобоен во дворах постоянно забиты мусорные контейнеры, появляются стихийные свалки, а на обочинах паркуются многочисленные фуры.

Кроме того, люди жалуются на отсутствие санитарно-защитной зоны вокруг Клещихинского кладбища.

“После пикета ко мне подошел представитель департамента региональной политики правительства НСО и пригласил на встречу для обсуждения поднятых нами вопросов. В целом, мероприятие прошло спокойно”, – рассказал изданию "Прецедент" активист Михаил Михайлов.

Он добавил, что участников акции пытался спровоцировать сотрудник Хилокского рынка. “Пришлось обратиться к полицейским. В остальном, все прошло нормально”.

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#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Митинг#Малыгинский рынок
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