Устали жить в грязи: новосибирцы вышли на митинг против Малыгинского рынка

По словам протестующих, из-за нелегального рынка и примыкающих к нему скотобоен во дворах постоянно забиты мусорные контейнеры, появляются стихийные свалки, а на обочинах паркуются многочисленные фуры.
Кроме того, люди жалуются на отсутствие санитарно-защитной зоны вокруг Клещихинского кладбища.
“После пикета ко мне подошел представитель департамента региональной политики правительства НСО и пригласил на встречу для обсуждения поднятых нами вопросов. В целом, мероприятие прошло спокойно”, – рассказал изданию "Прецедент" активист Михаил Михайлов.
Он добавил, что участников акции пытался спровоцировать сотрудник Хилокского рынка. “Пришлось обратиться к полицейским. В остальном, все прошло нормально”.