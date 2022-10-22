В субботу, 22 октября, в 3 часа ночи женщина 1949 года рождения была сбита автомобилем в районе дома номер 8 по улице Петухова в Кировском районе Новосибирска. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, светофор на котором работал в режиме мигания желтого цвета.
"Получила травмы, несовместимые в жизнью, доставлена в морг" – сообщила представитель управления ГИБДД по Новосибирской области Ирина Кетова.
Оперативно-следственная группа выясняет все обстоятельства происшествия. Степень вины 36-летнего водителя, который находился за рулем автомобиля Mazda Demio, установит суд.