В субботу, 22 октября, в 3 часа ночи женщина 1949 года рождения была сбита автомобилем в районе дома номер 8 по улице Петухова в Кировском районе Новосибирска. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, светофор на котором работал в режиме мигания желтого цвета.