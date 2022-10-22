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"Увезли в морг": трагедия на пешеходном переходе в Новосибирске

Сегодня, 03:57
Фото: пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области
Трагедия произошла на пустынной дороге
Ночью 22 октября пенсионерка попала под колеса автомобиля на "зебре" в Кировском районе

В субботу, 22 октября, в 3 часа ночи женщина 1949 года рождения была сбита автомобилем в районе дома номер 8 по улице Петухова в Кировском районе Новосибирска. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, светофор на котором работал в режиме мигания желтого цвета.

"Получила травмы, несовместимые в жизнью, доставлена в морг" – сообщила представитель управления ГИБДД по Новосибирской области Ирина Кетова.

Оперативно-следственная группа выясняет все обстоятельства происшествия. Степень вины 36-летнего водителя, который находился за рулем автомобиля Mazda Demio, установит суд.

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