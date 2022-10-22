В Новосибирском зоопарке вылупился пингвиненок Гумбольдта

«Пингвины, как и большинство птиц, растут быстро. (...) Ждем, что скоро он станет «трудным подросточком». У птенцов пингвинов бывает такой период. Они немного бунтуют, показывают характер. Если им что-то не понравится, или человек новый появится, они могут даже отказываться от еды. Потом это, конечно, проходит”, - говорит зоолог Мария Весенина, которая опекает пингвиненка.