В Новосибирском зоопарке вылупился пингвиненок Гумбольдта

«Пингвины, как и большинство птиц, растут быстро. (...) Ждем, что скоро он станет «трудным подросточком». У птенцов пингвинов бывает такой период. Они немного бунтуют, показывают характер. Если им что-то не понравится, или человек новый появится, они могут даже отказываться от еды. Потом это, конечно, проходит”, - говорит зоолог Мария Весенина, которая опекает пингвиненка.
Она также рассказала о кормлении детеныша. Если сначала ему давали очищенную измельченную в блендере до “нежной кашицы” рыбу, то сейчас он уже ест кусочки филе - “постепенно приучаем к взрослой пище”.
Весенина добавила, что для птенцов пингвинов в зоопарке создают особые условия.
“Таких малышей ни в коем случае нельзя перегревать. Со второго дня их жизни мы начинаем снижать температуру в брудере, а затем и в помещении, постепенно доводя ее до отметки +19. Такое закаливание птенцов служит залогом их здоровья”, - объяснила биолог.
Скоро пингвиненка переселят ближе к сородичам, чтобы привыкал к голосам взрослых.
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