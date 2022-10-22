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В Новосибирском зоопарке вылупился пингвиненок Гумбольдта

Сегодня, 13:17
Фото: Новосибирский зоопарк
пингвиненок Гумбольдта
В начале октября в Новосибирском зоопарке появился на свет детеныш пингвинов Гумбольдта, за несколько недель птенец заметно подрос и скоро превратится в "трудного подростка”.

«Пингвины, как и большинство птиц, растут быстро. (...) Ждем, что скоро он станет «трудным подросточком». У птенцов пингвинов бывает такой период. Они немного бунтуют, показывают характер. Если им что-то не понравится, или человек новый появится, они могут даже отказываться от еды. Потом это, конечно, проходит”, - говорит зоолог Мария Весенина, которая опекает пингвиненка.

Она также рассказала о кормлении детеныша. Если сначала ему давали очищенную измельченную в блендере до “нежной кашицы” рыбу, то сейчас он уже ест кусочки филе - “постепенно приучаем к взрослой пище”.

Весенина добавила, что для птенцов пингвинов в зоопарке создают особые условия.

“Таких малышей ни в коем случае нельзя перегревать. Со второго дня их жизни мы начинаем снижать температуру в брудере, а затем и в помещении, постепенно доводя ее до отметки +19. Такое закаливание птенцов служит залогом их здоровья”, - объяснила биолог.

Скоро пингвиненка переселят ближе к сородичам, чтобы привыкал к голосам взрослых.

Ранее Новосибирский зоопарк передал самку снежного барса в Красноярск.

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#Город#Новосибирск#Новосибирский зоопарк#Пингвиненок
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