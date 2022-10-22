Суд Советского района Новосибирска признал виновной в дискредитации российской армии и назначил штраф 30 тысяч рублей гражданской активистке из микрорайона Нижняя Ельцовка Оксане Бабенко. Как сказано в материалах дела, 6 октября она гуляла с собакой в сосновом лесу недалеко от своего дома и обнаружила учения призванных в рамках частичной мобилизации.