Суд Советского района Новосибирска признал виновной в дискредитации российской армии и назначил штраф 30 тысяч рублей гражданской активистке из микрорайона Нижняя Ельцовка Оксане Бабенко. Как сказано в материалах дела, 6 октября она гуляла с собакой в сосновом лесу недалеко от своего дома и обнаружила учения призванных в рамках частичной мобилизации.
Маневры проходили на спорном участке леса в районе бывшего детского лагеря "Юный медик". Бабенко – одна из лидеров общественного движения, которое борется за сохранение нетронутым этого фрагмента соснового бора с краснокнижными растениями и животными.
Ранее строительная компания Д-54 добилась перезонирования фрагмента городских лесов, и намерена возводить здесь жилые дома. Кроме того, уже несколько лет активистка конфликтует с руководством военного училища, где расположены мобилизованные, из-за того, что военные вывозят свой мусор в лес вместо утилизации его на официальной свалке.
На этой почве Бабенко вступила в словесную перепалку с людьми в форме, в итоге обе стороны конфликта оказались в полиции. Как сказано в протоколе, в ходе диалога на повышенных тонах активиста высказывала мобилизованным "пожелания смерти на Украине".
Оксана Бабенко заявляет, что подобных высказываний не допускала и намерена обжаловать решение суда.