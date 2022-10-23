Также сотруднику IT-компании придется написать эссе в 1000 знаков на тему – «Почему мне нужна отсрочка от призыва на военную службу». Там рассказать о своей деятельности, о ценной работе и важном функционале в фирме. И в отличии от других специалистов, ответ от комиссии приходит через несколько дней.