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Бронь в Новосибирске 2022: список IT-компаний, откуда не мобилизуют специалистов

Сегодня, 06:41
Фото: 1MI

Новосибирским айтишникам рассказали, как получить бронь от мобилизации

Бронь от частичной мобилизации могут получить некоторые IT-специалисты в Новосибирской области. Оформить заявку на отсрочку они могут в несколько кликов, в отличии от работников других сфер. Atas.info узнал, список компаний, дающих айтишникам бронь, условия для одобрения.

Как уточнили по запросу Atas.info представители Минцифры Новосибирской области, на бронь от частичной мобилизации могут рассчитывать сотрудники аккредитованных IT-организаций. В регионе таких порядка 680 компаний.

Есть ряд условий, критерий, по которым определяют айтишника, имеющего право на бронь. В первую очередь, сотрудник должен занимать ключевую должность, либо заниматься важным для субъекта и страны проектом в области информационных технологий.

«Специалист из сферы IT должен иметь высшее образование, работать официально и полный день. Ему также придется доказать свою значимость, то есть почему он должен остаться на «гражданке», чем таким важным занимается на работе. Всё это спросят при оформлении отсрочки», - пояснила Atas.info адвокат, одна из управляющих бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.

Эксперт добавила, что айтишникам забронироваться от мобилизации можно на сайте «Госуслуг». Нужно выбрать соответствующую вкладку и заполнить все формы. Нужен паспорт, военный билет и диплом о высшем образовании.

Также сотруднику IT-компании придется написать эссе в 1000 знаков на тему – «Почему мне нужна отсрочка от призыва на военную службу». Там рассказать о своей деятельности, о ценной работе и важном функционале в фирме. И в отличии от других специалистов, ответ от комиссии приходит через несколько дней.

Как отметили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, это можно сделать по ссылке (https://www.gosuslugi.ru/600749/1/form).

Бронь от мобилизации в Новосибирске 2022: список предприятий, откуда не призовут
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#Алина Шефер#Общество#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация#Отсрочка#Бронь
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