Как уточнили по запросу Atas.info представители Минцифры Новосибирской области, на бронь от частичной мобилизации могут рассчитывать сотрудники аккредитованных IT-организаций. В регионе таких порядка 680 компаний.
Есть ряд условий, критерий, по которым определяют айтишника, имеющего право на бронь. В первую очередь, сотрудник должен занимать ключевую должность, либо заниматься важным для субъекта и страны проектом в области информационных технологий.
«Специалист из сферы IT должен иметь высшее образование, работать официально и полный день. Ему также придется доказать свою значимость, то есть почему он должен остаться на «гражданке», чем таким важным занимается на работе. Всё это спросят при оформлении отсрочки», - пояснила Atas.info адвокат, одна из управляющих бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.
Эксперт добавила, что айтишникам забронироваться от мобилизации можно на сайте «Госуслуг». Нужно выбрать соответствующую вкладку и заполнить все формы. Нужен паспорт, военный билет и диплом о высшем образовании.
Также сотруднику IT-компании придется написать эссе в 1000 знаков на тему – «Почему мне нужна отсрочка от призыва на военную службу». Там рассказать о своей деятельности, о ценной работе и важном функционале в фирме. И в отличии от других специалистов, ответ от комиссии приходит через несколько дней.
Как отметили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, это можно сделать по ссылке (https://www.gosuslugi.ru/600749/1/form).