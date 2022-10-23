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В 29 поселках Новосибирской области восстановлено электричество

Сегодня, 11:16
Фото: 1MI
Восстановительные работы проводят в режиме повышенной готовности
В Новосибирской области продолжаются ремонтно-восстановительные работы электроэнергии. Из 95 населенных пунктов, свет получили 29 поселков, сообщается в правительстве региона.
«В оперативном режиме электроснабжение восстановлено уже в 29 населенных пунктах, в 59 работы продолжаются под контролем региональных властей», - сказано на сайте правительства НСО.

Работы проводят бригады АО «РЭС», которые трудятся в режиме повышенной готовности. На объектах, где зафиксированы повреждения кровли, работают аварийно-восстановительные бригады, на социально-значимых объектах критические повреждения отсутствуют.

Сообщается, что восстановление электроснабжения потребителей прогнозируется в период с 16:00 в Новосибирске до 19:00 в районах Новосибирской области. В приоритетном порядке подключают к электричеству социально значимые объекты.

Напомним, что ураганный ветер привел к обрушению крыш 23 октября. В частности, порывами ветра была сорвана кровля со здания общежитияшколы и продуктового магазина.  

#Общество#Город#Происшествия#Новосибирская область#Новосибирск#2022#Эмилия Губарева
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