В 29 поселках Новосибирской области восстановлено электричество

«В оперативном режиме электроснабжение восстановлено уже в 29 населенных пунктах, в 59 работы продолжаются под контролем региональных властей», - сказано на сайте правительства НСО.
Работы проводят бригады АО «РЭС», которые трудятся в режиме повышенной готовности. На объектах, где зафиксированы повреждения кровли, работают аварийно-восстановительные бригады, на социально-значимых объектах критические повреждения отсутствуют.
Сообщается, что восстановление электроснабжения потребителей прогнозируется в период с 16:00 в Новосибирске до 19:00 в районах Новосибирской области. В приоритетном порядке подключают к электричеству социально значимые объекты.