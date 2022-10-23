В Кремле опровергли историю о 20 бутылках водки, подаренных Путиным Берлускони

Итальянская пресса начала распространять слухи о якобы подаренных президентом России 20 бутылок водки на день рождения бывшему итальянскому премьеру Сильвио Берлускони. Узнав об этом, Еврокомиссия посчитала, что глава РФ нарушает санкции Евросоюза.
Стоит отметить, что на ввоз из России в ЕС спиртных напитков наложены ограничения, которые действуют с апреля-2022. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию итальянских журналистов о подаренном алкоголе, сообщают «Новые Известия».
«Я не могу подтвердить, что такого рода подарки имели место, поэтому ничего не могу сказать по этой теме», - отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее мы рассказывали о миграции россиян внутри страны, которая обнуляет регионы: многие переезжают в Москву и Краснодарский край.