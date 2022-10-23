В Кремле опровергли историю о 20 бутылках водки, подаренных Путиным Берлускони

Стоит отметить, что на ввоз из России в ЕС спиртных напитков наложены ограничения, которые действуют с апреля-2022. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию итальянских журналистов о подаренном алкоголе, сообщают «Новые Известия».