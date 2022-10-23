atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Кремле опровергли историю о 20 бутылках водки, подаренных Путиным Берлускони

Сегодня, 08:32
Фото: 1MI
Президент Путин якобы подарил 20 бутылок алкоголя итальянскому экс-премьеру, несмотря на санкции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию итальянских журналистов о том, что Владимир Путин подарил экс-премьеру Сильвио Берлускони водку.

Итальянская пресса начала распространять слухи о якобы подаренных президентом России 20 бутылок водки на день рождения бывшему итальянскому премьеру Сильвио Берлускони. Узнав об этом, Еврокомиссия посчитала, что глава РФ нарушает санкции Евросоюза.

Стоит отметить, что на ввоз из России в ЕС спиртных напитков наложены ограничения, которые действуют с апреля-2022. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию итальянских журналистов о подаренном алкоголе, сообщают «Новые Известия».

«Я не могу подтвердить, что такого рода подарки имели место, поэтому ничего не могу сказать по этой теме», - отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее мы рассказывали о миграции россиян внутри страны, которая обнуляет регионы: многие переезжают в Москву и Краснодарский край. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Политика#Россия#2022
Подпишитесь
Ураган разбушевался в Новосибирске - он снес крышу с общежития и разбил машины
Сегодня, 09:51
Эшелоны на фронт, громкий арест и смерть младенца: неделя в Новосибирске
Вчера, 11:41
Когда откроют четвертый мост в Новосибирске, сколько и где платить проезд
Вчера, 12:13
Появились фото с места сорванной крыши общежития в Новосибирске
Сегодня, 15:14
Прокляла мобилизованных и отделалась штрафом жительница Новосибирска
Сегодня, 10:52
Убийство и грабежи: за что судили сбежавших из колонии Новосибирска зэков
Сегодня, 12:09