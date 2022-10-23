Жительница Новосибирска рассказала о ситуации на КПП в Казахстане в октябре

«Мы поехали с мужем к его бабушке в Усть-Каменогорск на машине несколько дней назад, думали, что паническая обстановка на пропускном пункте спала, но это было заблуждением. Народу очень много, дорога забита автомобилями с российскими номерами. Муж не служил, но мы специально взяли об этом справку, а она не понадобилась – и так пропустили. Но перед эти тщательно проверили наши сумки», - рассказала сибирячка Ксения.
Со слов девушки, в Казахстан они поехали с супругом впервые, поэтому много плутали. Некоторые прохожие с удовольствием помогали им сориентироваться, но были и те, кто «гнул пальцы» и возмущался их приезду.
«Долго искали заправку, спрашивали у людей. Многие отвечали нам "я не знаю" на любые простейшие вопросы. Так было в столице, отъехали в глушь – и там нас все встречали доброжелательно. Дети махали вслед, улыбались, в магазине только свежи продукты давали».
На обратном пути, как рассказала собеседница Atas.info, на КПП их никто не расспрашивал и багаж не проверял. Вежливые пограничники даже пожелали легкого пути.