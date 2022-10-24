Аномальные морозы и вьюги ворвутся в Новосибирск на этой неделе

Настоящие зимние морозы придут в Новосибирск к выходным. В пятницу ожидается снежная вьюга и -1 по Цельсию. На выходных, 29 и 30 октября, сообщает сервис «Яндекс.Погода». Днем похолодает до 0oC, но будет ощущаться, как при -6 oC.