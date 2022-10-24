Аномальные морозы и вьюги ворвутся в Новосибирск на этой неделе

Синоптики новосибирского Гидрометцентра составили прогноз только на два дня вперед. В первые рабочие дни, 24 и 25 октября, в среднем днем установится +6oC. Ночами ожидаются заморозки до -3 по Цельсию.
Снегопадов и дождей в эти дни не обещают. Возможно, придет сильный ветер с порывами до 14 м/с.
По данным Gismeteo, с середины недели начнет резко холодать до +2…+5oC днем. Ночью заморозит до -3. Единственный солнечный и относительно теплый день ожидается в четверг, 27 октября. Однако такую погоду омрачат дожди и ветер с силой до 13 м/с.
Настоящие зимние морозы придут в Новосибирск к выходным. В пятницу ожидается снежная вьюга и -1 по Цельсию. На выходных, 29 и 30 октября, сообщает сервис «Яндекс.Погода». Днем похолодает до 0oC, но будет ощущаться, как при -6 oC.