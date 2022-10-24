Глава администрации Сузунского района Лилия Некрасова, задержанная по подозрению в крупном мошенничестве, ранее в крупных скандалах замешана не была. Однако в 2018 году региональная антимонопольная служба признала ее виновной в заключении соглашения, противоречащего антимонопольному законодательству (ст. 14.32 КОАП) и назначила ей минимальное наказание – штраф 20 тысяч рублей. Речь шла о незаконном заключении договора на аренду земельного участка между администрацией и местным предпринимателем, который занимается утилизацией отходов. Некрасовая пыталась обжаловать решение, но и районный, и областной суд оставили его без изменения.