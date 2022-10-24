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Что известно о главе Сузунского района Некрасовой: скандалы, деньги и собственность

Сегодня, 03:59
Фото: vk.com/glavasuzun
Лилия Некрасова считается опытным управленцем
Задержанная по подозрению в мошенничестве глава Сузунского района Новосибирской области Лилия Некрасова ранее была признана виновной в покровительстве одному из местных предпринимателей и оштрафована. Теперь ей грозит уголовное наказание

Глава администрации Сузунского района Лилия Некрасова, задержанная по подозрению в крупном мошенничестве, ранее в крупных скандалах замешана не была. Однако в 2018 году региональная антимонопольная служба признала ее виновной в заключении соглашения, противоречащего антимонопольному законодательству (ст. 14.32 КОАП) и назначила ей минимальное наказание – штраф 20 тысяч рублей. Речь шла о незаконном заключении договора на аренду земельного участка между администрацией и местным предпринимателем, который занимается утилизацией отходов. Некрасовая пыталась обжаловать решение, но и районный, и областной суд оставили его без изменения.

Лилия Некрасова была избрана депутатами на пост главы района в ноябре 2017 года. Конкуренцию ей составил глава Ключиковского сельсовета Сузунского района Александр Пронькин.

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Согласно налоговой декларации, Некрасова в 2021 года заработала более 3.3 млн рублей, доход ее супруга составил 1.99 млн рублей. В общей собственности семьи находится четыре земельных участка площадью более 2 тысяч квадратных метров, два жилых дома площадью 75 и 189 кв. м., кроме того, на Некрасову зарегистрирована квартира площадью 67 кв. м. Чиновница владеет двумя автомобилями: Mazda MPV и Toyota Vitz.

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Глава Сузунского района имеет два высших образования: экономическое (Сибирский институт потребительской кооперации, выпуск 2003 года) и юридическое (Сибирская академия государственной службы, выпуск 2009 года). Начало карьеры связано с Черепановской ЦРБ, где Некрасова начала работать в должности экономиста еще в студенческие годы. Позже занимала должность заместителя начальника управления экономики и торговли администрации Черепановского района, затем работала в рабочем поселке Линево в должности замглавы администрации по финансам.

В Сузунский район Лилия Некрасова переехала в 2011 году и до своего избрания на должность главы районной администрации занимала пост заместителя руководителя района.

 

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