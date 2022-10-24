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Posted 24 октября 2022, 13:54

Published 24 октября 2022, 13:54

Modified 3 ноября 2022, 10:44

Updated 3 ноября 2022, 10:44

метель

На Новосибирск надвигается циклон, ожидаются похолодание, осадки и сильный ветер

24 октября 2022, 13:54
Фото: 1MI. метель
В четверг Новосибирская область окажется во власти циклона, который принесет дожди, снег и ветер с порывами до 16 м/с, сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Как рассказала журналистам НГС начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова, надвигающийся циклон будет не таким сильным, как обрушившийся на регион в воскресенье, 23 октября, ураган, но “тоже достаточно быстрый”.

“Циклон будет смещаться быстро и даст местами небольшие и умеренные дожди, переходящие в снег. К концу недели снова окажемся в холодной воздушной массе, но это тоже не окончательный заход. Будем наблюдать снег, но он пока окончательно не ляжет. Вероятность волн тепла остается”, - объяснила Виноградова.

Метеоролог добавила, что с каждым днем потоки холода становятся интенсивнее, и снежный покров может лечь к концу ноября.

Ранее в гидрометцентре предупредили о первых заморозках в ночь на 30 октября - столбики термометров опустятся до -5 °C.

Вчера, 23 октября, в Новосибирской области из-за ураганного ветра остались без света примерно 100 поселков, в Новосибирске сорвало крышу с общежития и школы. А жители микрорайона ОбьГЭС сняли на видео настоящий шторм на Новосибирском водохранилище.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Снег#Похолодание#Циклон#Ветер
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