Некачественные консервы из Новосибирска поставили в уральские детсады и школы

“Производитель продукции намеренно заменяет более ценный биологический вид рыбы для удешевления. Так, «сайра тихоокеанская натуральная» и «скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла» сделаны из другого биологического вида рыбы – сардины”, - рассказали там.
Регулятор уточнил, что только 16% фальсификата оказалось на полках магазинов, остальное попало в социально значимые учреждения, в том числе в школы и детские сады.
“Получателям рыбных консервов направлено требование об изъятии рыбной продукции из реализации”, - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, поставщик будет временно заблокирован в федеральной системе сертификации грузов, требующих ветконтроля, «Меркурий».