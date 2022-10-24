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Некачественные консервы из Новосибирска поставили в уральские детсады и школы

Сегодня, 14:31
Фото: PxHere
сайра
Более 300 тонн некачественных рыбных консервов поставила новосибирская ООО «Меркурий –Н» в Свердловскую область, сообщили журналистам в пресс-службе свердловского Россельхознадзора.

“Производитель продукции намеренно заменяет более ценный биологический вид рыбы для удешевления. Так, «сайра тихоокеанская натуральная» и «скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла» сделаны из другого биологического вида рыбы – сардины”, - рассказали там.

Регулятор уточнил, что только 16% фальсификата оказалось на полках магазинов, остальное попало в социально значимые учреждения, в том числе в школы и детские сады.

“Получателям рыбных консервов направлено требование об изъятии рыбной продукции из реализации”, - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, поставщик будет временно заблокирован в федеральной системе сертификации грузов, требующих ветконтроля, «Меркурий».

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#Новосибирская область#Общество#Рыба#Консервы#Некачественный товар#Школы#Детсады
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