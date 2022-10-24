Новосибирские компании начали активно искать специалистов по мобилизации

Сейчас на сервисе hh.ru шесть подобных вакансий. Кандидаты должны иметь опыт работы от 1 до 3 лет в области мобилизационной подготовки.
Специалист должен вести воинский учет в организации. Сообщать им о поступивших повестках, собирать данные о наличиях военных билетов. Это необходимо, в том числе, для получения брони от мобилизации на своих сотрудников.
«Чтобы претендовать на бронь от частичной мобилизации, предприятие, в котором работает потенциальный призывник, должно вести воинский учет. В Новосибирской области больше половины компаний этим не занимаются, а их работники хотят отсрочку», - отметила в разговоре с Atas.info адвокат Ирина Гребнева.
Примечательно, что в Новосибирске таким специалистам готовы платить 31 000 рублей, а в среднем по России их зарплата составляет около 47 000.