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Новосибирские компании начали активно искать специалистов по мобилизации

Сегодня, 04:11
Фото: 1MI
Вакансии специалистов по мобилизационной работе появились в Новосибирске осенью 2022 года. Им предлагают вести воинский учет в компаниях за 31 тысячу рублей.

Сейчас на сервисе hh.ru шесть подобных вакансий. Кандидаты должны иметь опыт работы от 1 до 3 лет в области мобилизационной подготовки.  

Специалист должен вести воинский учет в организации. Сообщать им о поступивших повестках, собирать данные о наличиях военных билетов. Это необходимо, в том числе, для получения брони от мобилизации на своих сотрудников.

«Чтобы претендовать на бронь от частичной мобилизации, предприятие, в котором работает потенциальный призывник, должно вести воинский учет. В Новосибирской области больше половины компаний этим не занимаются, а их работники хотят отсрочку», - отметила в разговоре с Atas.info адвокат Ирина Гребнева.

Примечательно, что в Новосибирске таким специалистам готовы платить 31 000 рублей, а в среднем по России их зарплата составляет около 47 000.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация#Работа#Зарплата
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