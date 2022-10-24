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Новосибирские таксисты начали драть с пассажиров в два раза больше денег

Сегодня, 02:09
Фото: 1MI
Цены взлетели в 1,5-2 раза

Цены на такси выросли в несколько раз из-за снегопада в Новосибирске

В понедельник, 24 октября выросли цены на такси, об этом рассказали Atas.info жители Новосибирска.

Ночью на улицы города выпал снег. Утром он не растаял и снежинки продолжили падать. По традиции, в такую непогоду взлетают и цены на такси.

«Я каждый день езжу до работы на такси с Октябрьского района от улицы Рябиновая до центра. Извините, но вместо привычных 180-200 рублей, с меня запрашивают 328! Ну так всегда происходит, наживаются только», - рассказала Atas.info сибирячка Ирина.
Фото: atas.info, очевидцев
«От НГПУ до станции Камышенская ценник всегда был в пределах 150 рублей, ну максимум 180, там ехать 5 минут. Сейчас же с меня попросили 284 рубля. Деваться некуда, электричка ждать не будет», - делится новосибирец Иван.
Фото: atas.info, очевидцев

Проверив приложение, стало ясно, что спрос на такси сегодня достаточно Высокий, но не критичный. Ценники завышены в 1,5 раза, а иногда и в 2 раза.

Напомним, что в Новосибирской области в ГУ МЧС объявили экстренное предупреждение в связи с сильным ветром, порывы которого достигнут 28 метров в секунду. Стоит добавить, что ураганный ветер привел к обрушению крыш 23 октября. В частности, порывами ветра была сорвана кровля со здания общежитияшколы и продуктового магазина.  

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022
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