Напомним, что в Новосибирской области в ГУ МЧС объявили экстренное предупреждение в связи с сильным ветром, порывы которого достигнут 28 метров в секунду. Стоит добавить, что ураганный ветер привел к обрушению крыш 23 октября. В частности, порывами ветра была сорвана кровля со здания общежития, школы и продуктового магазина.