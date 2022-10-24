Опасный тополь у дома на Халтурина просят снести жители Новосибирска

«Тополь очень старый, наверно, вековой. Он начал сыпаться после прошедшего урагана, и до этого так опасно качался. Мы ещё летом писали в мэрию, просили снести его. Рядом дети играют, машины проезжают, очень страшно – вдруг упадет в любой момент», - пожаловалась Atas.info сибирячка Галина В.