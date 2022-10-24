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Опасный тополь у дома на Халтурина просят снести жители Новосибирска

Сегодня, 05:42
Фото: героя публикации
Аварийный тополь возле детской площадки во дворе на Халтурина, 22 в Новосибирске пугает местных жителей. Они требует снести его как можно быстрее.

«Тополь очень старый, наверно, вековой. Он начал сыпаться после прошедшего урагана, и до этого так опасно качался. Мы ещё летом писали в мэрию, просили снести его. Рядом дети играют, машины проезжают, очень страшно – вдруг упадет в любой момент», - пожаловалась Atas.info сибирячка Галина В.

Дерево стоит недалеко от подъезда жилого дома. Оно может обрушиться во время очередной бури. Так на днях в Новосибирске шквал уже повалил на землю порядка 17 деревьев.

На просьбы местных жителей отреагировали специалисты мэрии города. Они сообщили, что проверят ситуацию и ответят до 26 октября.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Ураган#Дерево
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