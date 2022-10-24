Раскопали и забыли: новосибирцы пожаловались на огромную яму перед подъездом

Судя по фотографии, опубликованной в ВК-сообществе “Инцидент Новосибирск”, яма настолько велика, что через нее не то что перешагнуть, перепрыгнуть не у каждого получится.
"Раскопали эту огромную яму перед подъездом трое суток назад, более или менее огородили. Вчера все ограждение упало”, - приводит сообщество слова возмущенного жителя дома.
Пользователь, поделившийся снимком, возмущен бездействием коммунальных служб.
“Сколько времени будет стоять эта не зарытая яма? Пока кто-нибудь не упадет туда?", - написал он.
Ранее спасатели вытащили мужчину из глубокой ямы на Красном проспекте, в которую он провалился, когда шел по своим делам.