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Раскопали и забыли: новосибирцы пожаловались на огромную яму перед подъездом

Сегодня, 08:22
Фото: ВК-сообщество “Инцидент Новосибирск”
яма перед подъездом на ул. Ударной
Прямо на выходе из подъезда пятиэтажки по адресу: ул. Ударная, 27/1 коммунальщики раскопали огромную яму.

Судя по фотографии, опубликованной в ВК-сообществе “Инцидент Новосибирск”, яма настолько велика, что через нее не то что перешагнуть, перепрыгнуть не у каждого получится. 

"Раскопали эту огромную яму перед подъездом трое суток назад, более или менее огородили. Вчера все ограждение упало”, - приводит сообщество слова возмущенного жителя дома.

Пользователь, поделившийся снимком, возмущен бездействием коммунальных служб.

“Сколько времени будет стоять эта не зарытая яма? Пока кто-нибудь не упадет туда?", - написал он.

Ранее спасатели вытащили мужчину из глубокой ямы на Красном проспекте, в которую он провалился, когда шел по своим делам.

 

 

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#Общество#Город#Новосибирск#ЖКХ#Яма#Жалобы#Дмитрий Малов
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