Выяснилось, что общий бюджет ХК за сезон 2021-2022 составил 481 миллион рублей. Игроки получают зарплаты от 5 до 45 млн рублей.
Больше всего зарабатывают легионеры клуба: Тейлор Бэк (Канада, нападающий) — 45 млн рублей за сезон, Тревор Мерфи (Канада, защитник) — 40 млн, Михал Чайковски (Словакия, защитник) — 37 млн.
А вот среди россиян больше всего получает Александр Шаров (Россия, центральный нападающий) — 35 млн рублей за сезон. Отметим, что уже следующей весной у него истекает контракт.
Капитан команды Евгений Чесалин получает 22 млн за сезон. Самые же маленькие зарплаты у Антона Назаревича (6 млн), Егора Аланова (6 млн) и Тимура Ахиярова (5 млн).
Напомним, что ранее мы рассказывали о завышенных ценах на билеты разных хоккейных клубов. Оказалось, что в Новосибирске они дороже, чем на стадионах Москвы и Санкт-Петербурга.