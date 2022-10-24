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Раскрыты многомиллионные зарплаты игроков ХК «Сибирь»

Сегодня, 01:42
Фото: Официальный сайт ХК "Сибирь"
Самая маленькая заплата - 5 млн, а самая большая - 45 млн рублей

Самая большая зарплата игрока ХК «Сибирь» составила 45 млн рублей

Хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирской области платит до 45 миллионов рублей своим игрокам, о чем сообщает издание sport-express. ru.

Выяснилось, что общий бюджет ХК за сезон 2021-2022 составил 481 миллион рублей. Игроки получают зарплаты от 5 до 45 млн рублей.

Больше всего зарабатывают легионеры клуба: Тейлор Бэк (Канада, нападающий) — 45 млн рублей за сезон, Тревор Мерфи (Канада, защитник) — 40 млн, Михал Чайковски (Словакия, защитник) — 37 млн.

А вот среди россиян больше всего получает Александр Шаров (Россия, центральный нападающий) — 35 млн рублей за сезон. Отметим, что уже следующей весной у него истекает контракт.

Капитан команды Евгений Чесалин получает 22 млн за сезон. Самые же маленькие зарплаты у Антона Назаревича (6 млн), Егора Аланова (6 млн) и Тимура Ахиярова (5 млн).

Напомним, что ранее мы рассказывали о завышенных ценах на билеты разных хоккейных клубов. Оказалось, что в Новосибирске они дороже, чем на стадионах Москвы и Санкт-Петербурга.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Спорт#Новосибирск#Россия#2022#Хоккей#Зарплаты
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