РЭО: Комплекс по утилизации и 3 мусоросортировочные станции создадут в Чувашии

Как сообщает 360tv.ru, такое заявление было сделано Буцаевым в ходе его поездки по региону, во время которой он и глава Чувашии Олег Николаев обсудили возможные варианты того, как может быть реализован данный проект.
По информации Буцаева, речь идет о планируемом строительстве трех мусоросортировочных станций, способных обрабатывать 90 тысяч тонн отходов ежегодно. А мощности еще одного объекта позволят утилизировать более 100 тысяч тонн ТКО. Для этого планируется заключить концессионные соглашения.
Что касается мусоросортировочных комплексов, местом их расположения станут Батыревский, Моргаушский, Канашский районы. Объект, на котором будет происходит утилизация отходов, построят около объекта по обработке ТКО в Новочебоксарске.
Всего на эти цели будет затрачено около 1,3 миллиарда рублей.
Ранее было озвучено сообщение о том, что создана инжиниринговая компания ООО «Экотех», которая будет рекультивировать полигон.