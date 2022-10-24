Валерий Лимаренко: Строительство социальных объектов предмет особой заботы властей

Как передаёт портал Sakh.online, зашла речь и об экологическом объекте – жители Курил поинтересовались у губернатора планами по строительству завода по переработке мусора на Парамушире. На берег второго Курильского пролива ветром заносит мусор с территории полигона. Губернатор подчеркнул необходимость бережного отношения к окружающей среде. Он поручил мэру Северо-Курильского района срочно навести порядок и не допускать захламления территорий. Валерий Лимаренко также сообщил, что перерабатывающий завод на Парамушире может появиться уже в 2024 году.