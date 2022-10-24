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Валерий Лимаренко: Строительство социальных объектов предмет особой заботы властей

Сегодня, 07:06
Фото: пресс-службы правительства Сахалинской области
Возведение школы и районной больницы в Северо-Курильске завершится в 2023 году

В Северо-Курильске уже в следующем году появятся новые социально важные объекты. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе недавней прямой линии с жителями региона.

Глава области пояснил, что строительство зданий районной больницы, школы и жилых домов на Парамушире задерживается из-за нерадивого подрядчика. На это время договор с ним расторгнут, идёт обследование и проверка объёмов сделанного. Валерий Лимаренко подчеркнул, что строительство социальных объектов на особом контроле властей островного региона – ведь с вводом их в эксплуатацию решаются жизненно важные вопросы местного населения. 

- Сейчас недостроенные объекты переданы другому, более ответственному исполнителю. Постараемся всё сделать в 2023 году: школу, больницу и два дома, – рассказал глава островного региона. 

Как передаёт портал Sakh.online, зашла речь и об экологическом объекте – жители Курил поинтересовались у губернатора планами по строительству завода по переработке мусора на Парамушире. На берег второго Курильского пролива ветром заносит мусор с территории полигона. Губернатор подчеркнул необходимость бережного отношения к окружающей среде. Он поручил мэру Северо-Курильского района срочно навести порядок и не допускать захламления территорий. Валерий Лимаренко также сообщил, что  перерабатывающий завод на Парамушире может появиться уже в 2024 году.

Отметим, на территории островного региона были построены и начали работать в 2021 году пять важных социальных объектов, включенных в Адресную инвестиционную программу Сахалинской области. Это станция скорой медицинской помощи в Южно-Сахалинске, школа на 800 мест в городе Макарове и школа на 910 мест в посёлке городского тип Смирных, детский сад на 330 мест в селе  Дальнее, а также сельский этно-культурный центр в селе Чир-Унвд.

#Светлана Павлова
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