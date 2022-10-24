Жуткие тыквы в преддверии Хэллоуина начали продавать в Новосибирске

Хэллоуин ежегодно отмечают во многих странах мира 31 октября. Не так давно праздник добрался и до России, но у нас он не так масштабен, как в США. По традиции, американские дети выходят в костюмах приведений или героев ужастиков на улицу и выпрашивают у взрослых сладости за страшные истории. Также в этот день у них принято устраивать кошмарные вечеринки, а двор украшать тыквами.