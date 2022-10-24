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Жуткие тыквы в преддверии Хэллоуина начали продавать в Новосибирске

Сегодня, 10:37
Фото: с сайта объявлений Авито
Тыквы на Хэллоуин продают в Новосибирске
Сезон тыкв открыли жители Новосибирска в канун Хэллоуина на сайте «Авито». Любителям этого праздника ужасов предлагают сделать из тыкв фонари с леденящей кровь жуткой гримасой.

Некоторые продавцы выставили на продажу уже готовые фонари Джека, другие просто опубликовали тыкву с пометкой «На Хэллоуин». В зависимости от проделанной работы они назначают цены – от 40 до 250 рублей.

«Делать фонари из тыкв мне самой интересно. Да и людям удобнее, что покупают уже готовое. Но некоторые спрашивают, как сделать, где училась так вырезать глазки», - рассказала Atas.info одна из продавцов тыкв Ольга.
Тыквы на Хэллоуин
Фото: сайт объявлений Авито

Хэллоуин ежегодно отмечают во многих странах мира 31 октября. Не так давно праздник добрался и до России, но у нас он не так масштабен, как в США. По традиции, американские дети выходят в костюмах приведений или героев ужастиков на улицу и выпрашивают у взрослых сладости за страшные истории. Также в этот день у них принято устраивать кошмарные вечеринки, а двор украшать тыквами.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Праздник#Хэллоуин#Тыква#Алина Шефер
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