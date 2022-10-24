Жуткие тыквы в преддверии Хэллоуина начали продавать в Новосибирске

Некоторые продавцы выставили на продажу уже готовые фонари Джека, другие просто опубликовали тыкву с пометкой «На Хэллоуин». В зависимости от проделанной работы они назначают цены – от 40 до 250 рублей.
«Делать фонари из тыкв мне самой интересно. Да и людям удобнее, что покупают уже готовое. Но некоторые спрашивают, как сделать, где училась так вырезать глазки», - рассказала Atas.info одна из продавцов тыкв Ольга.
Хэллоуин ежегодно отмечают во многих странах мира 31 октября. Не так давно праздник добрался и до России, но у нас он не так масштабен, как в США. По традиции, американские дети выходят в костюмах приведений или героев ужастиков на улицу и выпрашивают у взрослых сладости за страшные истории. Также в этот день у них принято устраивать кошмарные вечеринки, а двор украшать тыквами.