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27 октября в Экспоцентре состоится самая масштабная конференция в ритейле

Сегодня, 04:26
Мероприятие проходит в рамках «Сибирской Продовольственной Недели» и конференции «Дни Ритейла Сибири».

Более 7 лет команда @kupikassy объединяет владельцев торговых сетей с разработчиками на одной площадке: знакомит с инновациями и удобными сервисами, которые позволяют автоматизировать процессы и увеличить прибыль.

7 ПРИЧИН ПОЙТИ НА МОРЕ:

1 Узнаете первым о всех инновациях в ритейле - море эксклюзивного контента

2 Сможете внедрить у себя готовые бизнес-решения

3 Узнаете, как трансформируется ритейл, и кто останется на рынке

4 Познакомитесь с разработчиками напрямую

5 Получите полезные контакты в закрытом чате

6 Профессиональное общение с коллегами

7 Заряд идей и отличного настроения!

Мероприятие состоится 27 октября 11:00 – 18:00 на площадке «Новосибирск Экспоцентр» в рамках выставки «Дни ритейла Сибири», «Новосибирский торговый форум» и «Сибирская продовольственная неделя».

Более подробно спикеры и темы по ссылке https://morensk.aqba.ru/retail

Успей купить билет!

Реклама. ИП Трофимова М.А.

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