27 октября в Экспоцентре состоится самая масштабная конференция в ритейле

Более 7 лет команда @kupikassy объединяет владельцев торговых сетей с разработчиками на одной площадке: знакомит с инновациями и удобными сервисами, которые позволяют автоматизировать процессы и увеличить прибыль.
7 ПРИЧИН ПОЙТИ НА МОРЕ:
1 Узнаете первым о всех инновациях в ритейле - море эксклюзивного контента
2 Сможете внедрить у себя готовые бизнес-решения
3 Узнаете, как трансформируется ритейл, и кто останется на рынке
4 Познакомитесь с разработчиками напрямую
5 Получите полезные контакты в закрытом чате
6 Профессиональное общение с коллегами
7 Заряд идей и отличного настроения!
Мероприятие состоится 27 октября 11:00 – 18:00 на площадке «Новосибирск Экспоцентр» в рамках выставки «Дни ритейла Сибири», «Новосибирский торговый форум» и «Сибирская продовольственная неделя».
Более подробно спикеры и темы по ссылке https://morensk.aqba.ru/retail
Успей купить билет!
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